التحقيق يلتف حول رقبة ثلاثة وزراء سابقين

عشرات الإطارات أمام العدالة قريبا

تباشر الجهات المختصة تحقيقات كبرى في منتجات وزارة الثقافة في العشرين سنة الماضية للوقوف على تجاوزات جمة تم كشفها من طرف تحقيقات شملت العديد من الملفات الخاصة بالقطاع وفي مقدمتها التظاهرات الثقافية التي أشرفت عليها الوزارة والتي سبق التحقيق فيها خاصة في عهد الوزيرة خليدة تومي التي أودعت بسجن الحراش.

التحقيقات الجديدة التي من شأنها الإطاحة ب03 وزراء سابقين وبرلمانين ومدراء تنفيذيين في القطاع على خلفية الوقوف على عمليات تبديد بالملايير في مشاريع بعضها لم يكتمل وأخرى بقيت عبارة عن مشاريع في الوقت الذي تم صرف مبالغها التي وصفت بالمبالغ المضاعفة للحقيقة ، هذا وأشارت المعطيات المتسربة إن التحقيقات تمس الإنتاج السينمائي وطبع الكتب وتغطية النشاطات الثقافية والتظاهرات ، حيث تبين تورط منتجين ومخرجين من الجزائر وأجانب في عملية نهب الملايير في مشاريع أفلام لم تنجز ، وأخرى تاريخية أنجزت بملفات غير حقيقية تسيء إلى تاريخ الثورة الجزائرية ، أما في مجال المنشورات فوقفت التحقيقات على محسوبية كبيرة وبزنسة في إسناد طبع بعض الكتب خاصة في تظاهرات تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وقسنطينة عاصمة الثقافة العربية وتحضير احتفالات بذكرى الخمسين للاستقلال ، حيث أن الصفقات منحت لمقربين من مدراء تنفيذيين بالوزارة ،واقتصرت على منطقة بسكرة فقط التي تحولت إلى مطابع وزارة الثقافة في أجل لايزيد عن الشهرين ، حيث تم طبع كتب تحوي أخطاء فادحة وأخرى تمس ببعض مقومات المجتمع وتزرع التفرقة وتنمي الكراهية ، ناهيك عن عناوين صرفت أموالها ولم تطبع.

هذا وقد سبق وأن تكللت التحقيقات الأولية بسجن منتجة سينمائية ووزيرة الثقافة خليدة تومي وسحب جواز سفر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي في حين تمس التحقيقات وزراء آخرين تداولوا على حقيبة الثقافة منها وزير ة سابقة متهمة بتهريب إنتاج وطني ممول نحو تونس ممول من قبل الدولة إلى تونس بعدما فازت بعدة صفقات لإنتاج أفلام عن طريق شركتها للإنتاج المعروفة باسم “بروكوم أنترناسيونال ” في قطاع الثقافة ما جعلها تحقق أرباحا كبيرة على حساب القطاع ، خاصة وانه تم تسريب أن إنتاج الأفلام كان بمبالغ مضاعفة ولم يخضع إلى المناقصات الدولية ما يعد مخالفا للقانون ، ضف إلى ذلك بأنها وزيرة للقطاع ولايحق لها الفوز بصفقات ، ونفس الوضع بالنسبة لمدراء تنفيذيين الذين حولو صفقات طبع الكتب إلى ذويهم دون مناقصات قانونية ، هذا ومن المنتظر إحالة 03 وزراء للقطاع على العدالة ومجموعة كبيرة من المدراء التنفيذيين بتهم الفساد وسوء استغلال الوظيفة و نهب ممتلكات الدولة وتبديد أموال عمومية.

محمد بن ترار