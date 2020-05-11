التحقيق مع 600 مستورد للسيراميك من اسبانيا

كانوا وراء تحطيم 55 مؤسسة

الوطني
عن الوسط الجزائرية 1

باشرت وزارة التجارة بالتعاون مع السلطات الأمنية  تحقيقات معمقة مع أكثر من 600 مستورد للسيراميك  على المستوى الوطني  من أسبانيا ،  بعدما تبين وجود تجاوزات كبرى تخص التصريح  الكاذب  والتهرب  ألضربي لضمان تهريب رؤوس الأموال إلى  الخارج ، حيث تبين أن هؤلاء المستوردون يقدمون تصريحات  كاذبة تخص  استيرادهم للمواد الأولية عكس الحقيقة التي تخص استيراد مواد مصنعة  كلفت الخزينة العمومية خسائر تزيد  150 مليون دولار سنويا.

هذا وتبين أن معاملات مستوردو السيراميك  يباشرون نشاطهم بطرق احتيالية من خلال الغش والتصريح الجمركي الكاذب  بالإضافة إلى الرشوة ، وتهريب رؤوس الأموال بتواطؤ  وكالات بنوك  بالجزائر التي سيمسها التحقيق ، خاصة وان  المتعاملون   يعدون من المقربين من العصابة التي استعملتهم  كوسيلة لمحاولة إفلاس و خوصصة  ما يزيد  عن 55 مصنعا للسراميك  بالوطن والذي يشغل  آلاف العمال  والذي يوجد في وضعية حرجة  اليوم ، بعدما كان في طريقه إلى  الخوصصة بطريقة ممنهجة من طرف العصابة التي قضت على أغلب المؤسسات العمومية  كما كانت تسعى إلى القضاء على المنتج المحلي من خلال تفليس مايز عن 9000  تاجر متعاقد مع هذه المؤسسات  وخلق اقتصاد موازي هدفه تحطيم القواعد الصناعية الوطنية ، عن طريق الترخيص بالاستيراد العشوائي لمواد تنتج محليا وبأقل تكلفة وأعلى جودة  ، هذا ومن شـأن التحقيقات أن تجر العديد من الأطراف إلى  العدالة  خاصة بعدما تبين أن  هناك عمليات كبيرة  للاستيراد ، مست حتى أنواع من الرمل والحجارة  للتستر على تهريب رؤوس الأموال والعمل على  تحطيم الاقتصاد الوطني.

محمد بن ترار

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