التحقيق مع 17 إطار من في قضية فساد

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سعيدة بإيداع إطارين من المديرية الجهوية للبريد واتصالات الجزائر تحت نظام الرقابة القضائية من أصل 17 موظفا تم التحقيق معهم من قبل مصالح الدرك الوطني لسعيدة في ملف فساد يخص منع مزية غير مستحقة وعدم احترام قانون الصفقات في انتظار استكمال التحقيقات .

القضية وحسب مصادر مؤكدة تعود إلى سنة 2014 أين أقدمت مديرية العامة للبريد واتصالات الجزائر على منح مشروع مد كابلات الألياف البصرية لإحدى البلديات النائية على عشرات الكيلومترات وبمبلغ مالي يقارب المليار سنتيم لأحد المقاولين الذي وضع فترة انجاز المشروع في يوم واحد ، الأمر الذي لا يتقبله العقل ، هذه القضية التي حققت فيها عناصر الشرطة الاقتصادية التي توصلت إلى تورط 17 إطار منهم رؤساء مصالح و أعضاء لجنة الصفقات والذين تم الاستماع إليهم والذي أكدوا في مجمل تصريحاتهم عن غياب أي نية للإضرار بالمؤسسة ولا تربطهم أية علاقة مع المقاول الذي احترم الشروط ولا يوجد أي بند يمنعه مكن إيداع الزمن الذي يراه مناسبا للمشروع خاصة وأنه يتعلق بالحفر ومد الكوابل لاغير ، وهو الأمر الذي لم يتقبله وكيل الجمهورية الذي اعتبر أن الأمر غير منطقي ما جعله يلتمس الإيداع في حق الجميع في انتظار استكمال التحقيقات .

محمد بن ترار