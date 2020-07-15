التحقيق مع 08 ولاة وعشرات المدراء التنفيذيين

باشرت قيادة الدرك الوطني تحقيقات معمقة مع08 ولاة وعشرات المدراء التنفيذيين في نهب العقار في تدعيم استثمارات وهمية بالولايات الغربية من خلال التنازل على أملاك الدولة من الأراضي الفلاحية والسياحية والمؤسسات العمومية التي تم تفليسها ومنحها لمقربين من العصابة لإقامة استثمارات وهمية استغلت لحلب الخزينة العمومية بقروض هربت اغلبها إلى أوروبا .

هذا وأشارت المعطيات الأولية أن الملف الذي تكفلت به القيادة العامة للدرك الوطني قد يجر رجال أمن وبعض المنتسبين إلى العدالة في هذه الملفات التي تسببت في نهب العشرات من الهكتارات الغابية ،والفلاحية بأكثر من 08 ولايات بالغرب الجزائري ، ناهيك عن أراضي تابعة لأملاك الدولة ومؤسسات عمومية ، زيادة على مواقع للتوسع السياحي ب05 ولايات غرب الوطن ، أين تم منح هذه الأراضي المحمية بقرارات رئاسية إلى رجال أعمال لإقامة منشآت سياحية واستغلالها بغية الحصول على قروض بالملايير بعد تقديم هذه الأراضي كضمانات للديون ، في حين أن هناك من إعادة بيع هذه القطع وشجع على إقامة مدن فوضوية وتسويتها على غرار قرى أولاد يوسف ، مريقة ، شايب راسو بتلمسان واقلة والزوانيف ،رشقون بعين تموشنت .

كما تم تسوية ملفات أحياء كبيرة أقيمت على أنقاض الغابات والأراضي الفلاحية مثل حي الحمري بمغنية الذي أقيم به 11 ألف سكن وذلك خدمة لبارونات العقار التي قامت بتحقيق أرباح كبرى ، من جانب أخرى سمح بعض المسؤولين بالتنازل على أملاك الدولة من مؤسسات عمومية مجانا أو بالدينار الرمزي لبارونات الاستثمار ونهب المال العام ، كما تم الترخيص لإقامة منشآت منجمية في أراضي الدولة بدون المبالاة بالقوانين العقارية ولا طرق الاستثمار ما خلق فوضى عارمة ، وتم خلق طبقات جديدة من الأثرياء من أصحاب النفوذ حيث قاموا نهب الأخضر واليابس وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج في عمليات استثمارية وهمية قبل اللحاق بها . .

محمد بن ترار