التحقيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان يكشف تورط إطارات ومحامين في قضايا فساد

كشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق لدى محكمة عين تموشنت مع وكيل الجمهورية الموقوف والموجود رهن الحبس المؤقت “ق ب” والذين أشارت مصادرنا انه مصاب بجلطة دماغية مصحوبة بارتجاج عصبي عن تورط هذا الأخير في العديد ملفات الفساد واختفاء كميات هامة من الذهب المحجوز.

من جهة أخرى كشفت التحقيقات عن تورط العديد من الإطارات في ملفات فساد في مقدمتها احد وكلاء الجمهورية السابقين بمحكمة هامة بمحاكم تلمسان رؤساء بلديات تلمسان الكبرى والمنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني والمقرب من العصابة في الفساد وعقد صفقات مشبوهة ، كما بين التحقيق تورط عدد كبير من المحامين في صفقات مشبوهة مع وكيل الجمهورية المحبوس ، بلغ عددهم لحد ألان حدود 14 محامي ، أكثر من هذا تبين العشرات من الإطارات بمناطق أولاد ميمون والغزوات وتلمسان في تغيير الاحكام .

محمد بن ترار