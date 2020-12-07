التحقيق مع وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي بمحكمة سيدي امحمد في قضية فساد

مثل اليوم بمحكمة بئر مراد رايس وزير الثقافة الأسبق ومرشح رئاسيات 12 ديسمبر والأمين العام للارندي بالنيابة سابقا عز الدين ميهوبي أمام عميد قضاة التحقيق رفقة أحمد محاميه للتحقيق معه في قضايا فساد في قطاع الثقافة في ملف يتعلق بسوء تسيير وتبديد اموال عمومية على مستوى وزارة الثقافة في قضية المهرجانات نظمتها وزارة الثقافة، ابان اشرافه على وزارة الثقافة خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019 والتي نهبت فيها عشرات الملايير من الدينارات في صفقات مشبوهة ، كما كشفت ذات المصادر انه تم اصدار ضده قرار المنع من السفر و الذي شمل ايضا اعضاء من عائلته وذلك على ضوء تصريحات المديرة السابقة حاج جيلاني سميرة اطار سابق بوزارة الثقافة االموجودة رهن الحبس المؤقت بالحراش منذ نهاية ابريل المنصرم ، هذا ويعتبر ميهوبي سبق وان شغل مديرا للمكتبة الوطنية بالحامة ،ورئيسا للاتحاد الوطني للكتاب الجزائرين وكاتب الدولة المكلف بالاتصال قبل استوزاره بحقيبة الثقافة ، هذا وتواجه الوزير تهم تصب في خانة الفساد وتبديد أموال عمومية في القضية التبعة ضد رئيسة حملته الانتخابية خلال الرئاسيات الماضية المنتجة السينمائية سميرة حاج جيلاني الموجودة رهن الحبس المؤقت عن تهم سوء استغلال الوظيفة خلال فترة شغلها مديرة مركزية في وزارة الثقافة بالاضافة الى نهب اموال القطاع وتهريبها الى الخارج ، هذا وكانت سميرة حاج جيلالي استغلت مركزها من اجل انشاء شركة انتاج تليفزيوني تمكنت في فترة وجيزة بالفوز بعشرات انتاج افلام بدعم من وزارتي الثقافة والمجاهدين والتي بعضها لم ينتج رغم تلقي المنتجة للتمويل ، وهو الملف الذي حققت فيه مصالح الدرك الوطني لباب الحديد واحالته على القضاء ، من ناحية اخرى يتداول تورط اسم كبير بالبرلمان في نفس القضية التي هربت بها الملايير في انتاج الافلام وطبع الكتب وبرمجة الملتقيات والنشاط الثقافية التي لم تنجز، هذا ويبدو ان المنتجة حاج جيلالي سميرة قد قدمت دلائل تدين مسؤولها المباشر عز الدين ميهوبي الذي تم التحقيق معه نهار امس من قبل عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد .

محمد بن ترار