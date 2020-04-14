التحقيق مع نور الدين بدوي بالمحكمة العليا

كشفت مصادر مقربة أن المستشار المحقق بالمحكمة العليا قد وجه استدعاء للوزير الأول السابق نور الدين بدوي الذي تم الاستماع إليه بمقر المحكمة العليا في الأبيار ، حول جملة من الاتهامات المتعلقة بقضايا الفساد على أن يتم استدعاؤه للاستماع إليه في الموضوع وتوجيه الاتهام إليه في حال توفر أدلة ضده .

هذا وقد ارتبطت التهم حسب مصادر مقربة من الملف حول قضية جمع توقيعات الترشح للرئيس المقال عبد العزيز بوتفليقة والطريق المبهمة التي تم بها جمع 5ملايين توقيع في ظرف قياسي ، حيث يشتبه أن الوزير الأول كان قد استعمل نفوذه في الضغط على بعض موظفي الإدارات باستعمال طرق احتيالية لملآ الاستمارات وهي الأمور التي ستكشفها التحقيقات ، من جانب آخر من المشتبه به أن الوزير الأول نور الدين بدوي متابع أيضا في ملفات أخرى بصفته وزيرا للداخلية في ملفات متعلقة بأغلفة مالية هامة صرفت بطريقة مشبوهة منها إقامة بعض المنشآت التابعة للوزارة وتجهيزها بصفقات مشبوهة ، ناهيك عن ارتباطه بملفات وزراء سابقين ورجال أعمال موجودين رهن الحبس بسجن الحراش.

محمد بن ترار