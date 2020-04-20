التحقيق مع رجال أعمال سرحوا عمالا دون تعويض

باشرت مفتشيات العمل على مستوى ولايات الوطن تحقيقات معمقة في قضية تسريح الآلاف من العمال من قبل شركات خاصة ورجال أعمال بدون سابق إنذار بعد انطلاق الحجر الصحي للتهريب من دفع رواتبهم.

العملية جاءت بأمر من السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها وزارة العمل والضمان الاجتماعي بعدما تبين وجود مئات الشركات الخاصة التي سرحت عمالها بدون تعويض منذ بداية الحجر دون تعويض ، هذا وأشارت المعطيات الأولية إن الأمر يشمل بعض المؤسسات الصناعية وأخرى تجارية ، والمختصة بالخدمات والتي لم تلتزم بقرارات الدولة ، منها من أخلت بإجراءات الحجر واستمرت في توظيف العمال دون مراعاة المحافظة على الصحة العمومية ، وأخرى سرحت العمال بدون تعويض، مستغلة إجراءات غلق الإدارات والمحاكم للتهرب من المتابعة في حين تبين أن 45 بالمائة من المؤسسات الخاصة تستغل العمال سواء بدون تأمين او تأمين جزئي أو أخرى توظفهم في إطار متعاونين للتهرب من منحهم حقوقهم القانونية الأمر الذي يحيل العديد منهم على العدالة ، كما أشار أحد الإطارات المكلفة بالتحقيق وقوفهم على التواطؤ المفضوح لبعض إطارات الضمان الاجتماعي في العملية ما قد يعجل بفتح تحقيقات في الملف.

محمد بن ترار