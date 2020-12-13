التحقيق مع السعيد بوتفليقة في ملف الوزير الاسبق للعدل الطيب لوح

باشر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد صبيحة امس الاحد تحقيقات معمقة شقيق ومستشار الرئيس السابق المقال السعيد بوتفليقة بتهم فساد ثقيلة مرتبطة بملف الفساد المتابع بها وزير العدل السابق الطيب لوح.

هذا ويواجه السعيد بوتفليقة تهم استعمال النفوذ والتاثير على سير العدالة في العديد من ملفات الفساد في مقدمتها ملف شكيب خليل وزوجته وابن وزير سابق ، بالاضافة الى العديد من اللفات الثقيلة التي تم اخمادها وخنق اصحاب الحقوق .

هذا وقد وجه قاضي التحقيق الاتهام الى السعيد بوتفليقة على خلفية العثور على رسائل نصية sms في هاتف الطيب لوح في القضية التي تتعلق بالثأثير على سير العدالة في العديد من القضايا المتابع فيها ايضا كل من وزير العدل السابق الطيب لوح والمفتش العام الطيب بلهاشم المحبوسين وكذا وزير الطاقة الاسبق شكيب خليل وزوجته الموجودين في حالة فرار والعديد من القضاة والاطارات الذين يواجهون تهم جنائية تشكل تكوين جمعية اشرار والتأثير على سير العدالة .

محمد بن ترار