التحقيق مع اطارات من مركب الحجار في سرقة كوابل والواح شمسية تزيد قيمتها عن 10ملايير سنتيم

فجرت التحقيقات التي اطلقتها مصالح الامن و اعوان الامن والحراسة التابعين لشركة “أس جي اس” المكلفة بتأمين الحراسة بمركب الحجار للحديد والصلب بعنابة في حوادث السرقة التي تعرض لها المركب مؤخرا والتي مست تجهيزات حساسة بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايير سنتيم الى تورط اطارات من الادارة السابقة في الملف .

واشار المدير العام لشركة “أس جي اس” خلال التحقيق أن الادارة السابقة لمركب الحجار عملت على تخفيض عدد اعوان الامن بطلب رسمي لتخفيض عدد العمال المكلفين بالحراسة من 124 الى 74 عاملا فقط رغم ان مساحة المركب تتجاوز مساحته 903 هكتار ومحيطه الخارجي 17 كيلومتر ، بالاضافة الى عدم تصليح الانارة داخل المركب وخارجه وعدم اصلاح اهتراء السياج الخارجي للمركب، بالاضافة الى انعدام كاميرات المراقبة وأجهزة الانذار، وعدم وجود أجهزة الكشف عن المتفجرات في مداخل المركب ما سهل عملية السرقة التي هذه الشجرة التي تغطي الغابة في هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة حيث تم سرقة الألواح الالكترونية من منطقة تابعة للأمن الداخلي التابع لمركب الحجار ، وليس لشركة “أس جي أس” للحراسة والامن، كما كشف أن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة أن الألواح الالكترونية قد تم سرقتها بدون استعمال العنف أو تكسير الأقفال، وإنما بطريقة مباشرة عن طريق فتح الباب المؤدي لمكان نصب الألواح الاكترونية

أما بخصوص السرقة التي تعرض لها الكابل الكهربائي البالف طوله 03 كلم وقيمته المالية حوالي 10 ملايير سنتيم الذي كان منصبا في شبكات تحت الأرض وهذه الشبكات تحوز على عدة مخارج مباشرة استعملت للسرقة ، هذا وقد تم مباشرة التحقيق مع اطارات امنية ومسيرة للمركب لكشف الاطراف التي تقف وراء هذه السرقات التي حاولت ادارة المركب ربطها بشركة “أس جي اس” للامن الخارجي .

محمد بن ترار