التحقيق مع إطارات وملاك مطاحن

باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة في العشرات من المطاحن على المستوى الوطني بعدما تبين قيامهم بالبزنسة في الحبوب ،وتحويلها إلى مادة النخالة وبيعها للموالين بالهضاب العليا بأسعار مضاعفة ، مستغلين الثلوج وبرودة الطقس ،هذا وقد تم تفكيك 46 شبكة محلية تشكل مافيا حقيقية يقودها ملاك مطاحن معظمهم في حال إيقاف لتلاعبهم بالقمح الليّن وتسويق مادة “النخالة” لفئة الموالين بأسعار تزيد عن 3000 دج ووصلت في بعض الأحيان إلى أربعة آلاف دينار للقنطار الواحد، في حين، أن سعرها الأصلي لا يتعدى 1500 دج، حيث استغل أصحاب المطاحن الظروف المناخية والصحية في الجزائر،وهو ما أدى إلى تسجيل تراجع رهيب في حجم الإنتاج الوطني للقمح بأكثر من ثلاثة ملايين قنطار، حيث تم إحالة العديد من أصحاب المطاحن على العدالة بولايات الشرق والغرب والوسط .

وكانت مصالح الدرك في ولايتي معسكر والبليدة فقد تمكنت من خلال عمليتين منفصلتين، في حجز شاحنتين محملتين بـ 372 قنطارا من مادة النخالة، حيث تم ضبط 140 قنطارا على مستوى الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين تيغنيف والبرج في ولاية معسكر، فيما جرى حجز حمولة ثانية قوامها 232 قنطارا من النخالة على متن شاحنة في بوعرفة في ولاية البليدة كانت موجهة إلى الموالين بالهضاب العليا ،وقد سبق حجز 120 قنطارا من خليط مادة القمح اللين بالنخالة في العفرون بالبليدة ،الكمية كانت معبأة داخل أكياس ذات سعة 50 كلع، وكانت موجهة لغرض التلاعب ،والمضاربة في أسعارها ، لتكشف التحقيقات وجود شبكات تتلاعب بالنخالة والقمح اللين المدعم ورفع الأسعار بأضعاف مضاعفة. وقادت تحقيقات المجموعات الإقليمية للدرك في مختلف ،ولايات الوطن حيث تم إحالة 07 ملاك مطاحن بمنطقة شلغوم العيد بالبليدة على العدالة وينتظرأن تفتح اليوم الاثنين الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، ملف تحويل القمح اللين المدعم الموجهة للاستهلاك البشري إلى الاستهلاك الحيواني، وهي القضية التي يتابع فيها 49 متهما، من بينهم أصحاب مطاحن ،وإطارات ،وموظفون بديوان الحبوب بالإضافة إلى خواص، تورط الجميع في تبديد المال العام والتهرب الضريبي والتحايل والتزوير في محررات إدارية ورسمية، وذلك بعد إدانتهم بأحكام ابتدائية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا على مستوى محكمة تليلات في وهران، كما تم إحالة العديد من ملاك المطاحن وأصحاب الشاحنات وإطارات من ديوان الحبوب والبقول الجافة على العدالة بولايات معسكر ، تيارت، سعيدة وشلف وعين تموشنت على العدالة في قضية تحويل الحبوب الموجهة إلى الاستهلاك البشري للبزنسة بها وتحويلها للإنتاج الحيواني وهو الملف الذي بدأ يتوسع الى اطارات سامية وأصحاب المال والجاه .

محمد بن ترار