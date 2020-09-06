التحقيق في قضية التستر على ملف محاولة قتل شقيق حداد وابنائة لشاب خلال حملة التشريعيات

اعادت كل من وزارة العدل والمفتشية العامة للعدل ملف شقيق علي حداد و03 من ابنائة و03 من اصهاره الى العدالة بمحكمة عزازقة التي سبق وان رفض وكيل الجمهورية تحريك الدعوى في القضية التي رفعها احد شباب المنطقة ضد المتهمين الذين اعتدوا عليه وحطموا مركبته وأصابوه بكسور كادت ان تؤدي بحياته ما تتسبب له في عجز لمدة 60 يوما واجبر على إجراء عدة عمليات جراحية لتقويم الكسور التي اصيب بها على يد عائلة حداد يوم29/04/2017 دون متابعته بفعل نفوذهم.

القضية التي تتعلق بالحملة الانتخابية لتشريعيات 2017 اين انتقذ الشاب محند حداد الذي كان مرشحا ضمن قائمة الافلان وهو الامر الذي لم يعجبه فأعترض طريقه بمكان خال رفقة ابنائه واصهاره واشبعوه ضربا وكسرو سيارته ولولا انقاذه من قبل سكان احدى القرى لكان من الاموات ورغم ذلك لم يتم تحريك الدعوى بفعل نفوذ علي حداد ، ما جعل عائلة الضحية تتحرك في كل الاتجاهات وتكللت العملية بعد سقوط العصابة حيث أمرت وزراة العدل بتحريك الدعوى التي سيمثل فيها المتهمين يوم 21 سبتمر المقبل للمحاكمة من جهة أمام محكمة عزازقة بتهم الضرب والجرح بالسلاح الأبيض وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير المتبوع بالسرقة مع فتح تحقيق معمق في الاطراف التي وقفت في اخفاء الملف وعرقلة سيره.

هذا الملف الذي يضاف إلى فضائح طرق اختيار نواب البرلمان بحكم أنها كانت تقوم بين الشكارة والتهديد واستعمال طرق العصابات في فرض المرشحين داخل الصناديق والاعتداء على المعارضين وإسقاطهم بالقوة والاعتداءات في انتظار ما تكشف عنه محكمة عزازقة يوم 21 سبتمبر المقبل.

محمد بن ترار