التحقيق في تأخر انجاز 450 الف سكن اجتماعي تساهمي ب15 ولاية لأكثر من 16 سنة

باشرت وزارة السكن والعمران والمدينة تحقيقات معمقة في العشرات من المشاريع السكنية التساهمية التي تبين ان يضم 460 ألف وحدة سكنية معلقة في 15 ولاية وهو ما يشكل 12 بالمائة من اجماعي السكنات التساهمية ، والتي تراوحت تأخيراتها بين 9 سنوات و19سنة وذلك بامر وزير القطاع كمال ناصري في محاولة لانهاء الملف خاصة وان برنامج السكن الاجتماعي التساهمي (أل. أس. بي)، التي كانت محل تظلمات واحتجاجات تلقتها مصالح الحكومة والهيئات المختصة وتحول الى قنبلة موقوتة نتيجة الاحتجاجات المتكررة ، وهو ما عجل تدخل الوزير بغية معالجة هذا الملف الثقيل الذي ظل وصمة عار في جبين القطاع بسب سوء اختيار المقاولات المتمكنة ووجود مشاكل متعلقة بالعقار خاصة في ظل وجود 10 آلاف وحدة عالقة بفعل مشاكل عميقة وصعبة الحل، خاصة التي انطلقت وتوقفت بأسباب تتعلق بالمرقين والمقاولين الخواص.

هذا وقد سجل مصالح وزارة السكن الاف الملفات العالقة والتي تستوجب الدراسة والمعالجة في القريب العاجل ، خاصة في ظل تنامي الاحتجاجات للمستفيدين الذين دفعوا اموالهم منذ سنوات دون تحصيل مساكنهم ، وتعتبر ولاية الجزائر اكثر الولايات تضرر من هذا الملف الشائك ، حيث نجد 2684 تساهمي بحي بوجمعة تميم في الدرارية عالقا ، لأكثر من 12 سنة كاملة بعدما أفي ظل فشل شركة “باتيجاك” في إنجازه وتسليمه في الآجال المحددة،و بحي جنان سفاري ببلدية بئر مراد رايس لا يزال المكتتبون في حصة سكنية تساهمية 32/724 مسجلة منذ عام 2008 يطالبون بإتمام المشروع العالق منذ 12 سنة وبمقاطعة الجزائر الوسطى، لايزال العشرات من المواطنين الذي دفعوا أموالهم سنة 2017 لصالح مرقي عقاري بدعم السلطات المحلية دون أن تتضح معالم المشروع ولا مصير مساهماتهم المالية الى اليوم رغم اتصالهم بمختلف القنوات الوزارية والمحلية لكن دون جدوى ، في حين لايزال مشروع 563 ببلدية السويدانية يراوح مكانه منذ 2012، في حين لا تزال نسبة الإنجاز لا تتعدى 40 في المائة بالمشروع السكني 548 مسكن تساهمي بأولاد فايت الذي انطلق سنة 2011 ولايزال يسير بخطى السلحفاة ، وببلدية السويدانية تحول مشروع 563 اجتماعي تساهمي محل قلق السلطات نتيجة احتجاج المساهمين بفعل توقف الأشغال به وهو الذي انطلق سنة 2012 وبسيدي بلعباس لا يزال مشروع 78 مسكنا تساهميا متوقفا منذ 8 سنوات دون اية نتيجة ، ونفس الوضع تعيشه ولاية سطيف على خلفية فشل مشروع السكن التساهمي في منطقة الهضاب شمال الولاية و الذي تعطل إشغاله منذ سنة 2010 في حين ان ولاية تيبازة تسجل مشاريع متأخرة لمدة 16 سنة على غرار مشروع السكن التساهمي في بلدية ڤوراية الموكل إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي افلست وأوقفت المشروع سنة 2004 دون حركية وببلدية الأرهاط توقف مشروع 160 سكن تساهمي قبل 13 سنة دون حركية و ببوسماعيل لازال مشروع 600 سكن تساهمي متوقفا منذ 2008 وكذا مواقع أخرى عبر 12 ولاية أخرى على غرار تلمسان عنابة قسنطينة ، باتنة …. ليصل العدد الإجمالي إلى السكنات المتوقفة 460 ألف وحدة سكنية لأسباب ترتبط خصوصا بالمقاولات والإجراءات الإدارية التي فشل الولاة والمدراء التنفيذيين للسكن في تجاوزها .

هذا ومن شأن التحقيقات إن تجر عدة إطارات إلى المتابعة القضائية منهم شركات ومدراء تنفيذيين للسكن ورؤساء للدوائر وولاة سابقين الى العدالة بفعل سوء استغلال الوظيفة والاخلال بالالتزامات والنصب والاحتيال ، خاصة بعدما تبين ان بعض المقاولين افلسوا وتخلوا عن المشروع ومنهم من هو مسجون او فار من العدالة ، ومن شأن التقرير النهائي ان يضعغ حلا لمشاكل السكن التساهمي المتأخر الذي يستوجب اتمامه خلال السنة المقبلة وطي الملف الذي ظل محل احتجاج وهاجسا لدى السلطات .

محمد بن ترار