التحقيق في الحرائق و قطع المياه و أزمة السيولة

* اتصالات لاقتناء لقاح كورونا فور تسويقه

أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أمس الأحد, الوزير الأول بفتح تحقيق “فورا” في أسباب مختلف الحوادث التي سجلت مؤخرا وكان لها “الأثر السلبي” على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني, حسب بيان لرئاسة الجمهورية وجاء في البيان :” أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول بفتح تحقيق فورا في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة, وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني”.

ويشمل هذا التحقيق الفوري -حسب ذات المصدر- “الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق”.

اتصالات لاقتناء لقاح كورونا فور تسويقه

كماوجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أمس الأحد, تعليمات للوزير الأول بالإسراع في الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت في أبحاثها الخاصة بإنتاج لقاح فيروس (كوفيد-19) قصد اقتنائه فور الشروع في تسويقه, وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: “أصدر أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات إلى الوزير الأول بالإسراع في إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت فيها الأبحاث العلمية لإنتاج اللقاح ضد جائحة كوفيد-19، قصد اقتناء هذا اللقاح بالكميات المطلوبة فور تسويقه”.

التوقيع على الأمر المتمم لقانون العقوبات

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أمس الأحد, الأمر المعدل و المتمم لقانون العقوبات, الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد “تضمنت الأحكام الجديدة توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية, و كذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة, و استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام الواجب للموتى”, يوضح المصدر ذاته.