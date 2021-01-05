التحضير لأول تقرير وطني حول تسيير النفابات خلال 2020

تحضر الوكالة الوطنية للنفايات لإعداد أول تقرير وطني حول وضعية تسيير النفايات لسنة 2020 الذي سيكون مرجع من حيث المعلومات والمعطيات في هذا المجال, حسبما أفاد به المدير العام للوكالة كريم ومان.

وأوضح وامان أن إعداد تقرير وطني عن وضعية تسيير النفايات سيسمح لجميع الفاعلين بالحصول على رؤية واضحة حول وضعية تسيير النفايات سنة 2020 وبالتالي يوفر لهم جميع المؤشرات والمعلومات اللازمة للتخطيط لتسيير جيد للنفايات في المستقبل”. كما أشار إلى أنها المرة الأولى التي يعد فيها خبراء الوكالة الوطنية للنفايات مثل هذا التقرير مؤكدا أن هذه الوثيقة ستمكن السلطات العمومية أيض ا من التخطيط بشكل أفضل لتسيير النفايات في المستقبل وذلك بفضل البيانات والمعلومات الكثيرة الواردة في هذا التقرير وأوضح ذات المسؤول أن هذه البيانات والمعلومات ستوضح ما يحدث بالفعل على أرض الواقع في مجال تسيير ورسكلة واستعادة جميع أنواع النفايات الخطرة والمنزلية والصلبة وما إلى ذلك وأضاف أنه بعد مصادقة وزيرة البيئة على هذا التقرير سيتم نشره على نطاق واسع في صيغة رقمية وذلك من اجل السماح لجميع الفاعلين بالرجوع إليه للاستفادة من معطياته الثرية.

كما أكد ومان أن نحو خمسين شركة ناشئة قد استفادت سنة 2020 من المرافقة في المجال التقني تحت إشراف خبراء الوكالة الوطنية للنفايات حتى يتمكنوا من تحقيق مشاريعهم خاصة في مجال الرسكلة واسترجاع النفايات وذلك بالإضافة إلى المرافقة التقنية تنظم الوكالة الوطنية للنفايات محاضرات عبر الإنترنت لفائدة الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع المبتكرة حتى تكون لديهم المفاهيم والمعلومات الصحيحة في مجال تسيير النفايات مذكرا بأن وزارة البيئة قد وضعت خلية لمرافقة هذه المشاريع كما أكد ومان أن أبواب الوكالة الوطنية للنفايات مفتوحة لأي صاحب مشروع مبتكر أو أكاديمي يريد النشاط في مجال تسيير النفايات