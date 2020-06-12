“التحديات الإقليمية تفرض تعزيز العقيدة العسكرية”

كشفت مجلة الجيش، في عددها لشهر جوان الجاري، أنه ليس من الصدف أن تتكالب بعض الأوساط الإعلامية الأجنبية على الجزائر، في الوقت الذي تتجه فيه نحو بناء الجزائر الجديدة، مؤكدة بالمناسبة، دعمها لمقترح مسودة الدستور، خاصة في شقه المرتبط بمشاركة الجيش الوطني الشعبي، في عمليات حفظ السلام خارج الجزائر، معتبرة أنه يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا.

وحسب ما أورد في افتتاحية المجلة، المعنونة باسم “تحولات تمليها المتغيرات”، أن مقترح المشروع التمهيدي للإصلاح الدستوري، يقوم على مبادئ ثابتة وراسخة، ويمنع اللجوء إلى الحرب، ويدعوا إلى السلام، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذا يحرص على حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيا مع القرارات الشرعية الدولية، والممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية، مشيرة أن الأمر من شأنه، أن يساهم في تفعيل السلم والأمن، خصوصا بقارتنا السمراء التي تشهد أكبر عدد من الصراعات في العالم، وإنتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لحفظ السلم في دول نخرتها الحروب والنزاعات.

كما شددت الافتتاحية ذاتها، على أن ما يحتويه المقترح القاضي بأن لا يسري إرسال الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، هو مقترح يجسد السعي لبناء جزائر جديدة قائمة على الاحتكام للإرادة الشعبية تطبيقا لأسس الديمقراطية، منوهة في نفس الصدد، أن قطاعات عريضة من المجتمع رحبت بمحتوى هذا التعديل، وقرأت خلفياته وأبعاده بطريقة متأنية وصحيحة، حيث قدمت أفكارا بناءة، في حين حاول البعض ممن اعتادوا الاصطياد في المياه العكرة، إخراج النقاش عن سياقه الحقيقي، في محاولة منهم، لشيطنة كل مسعى جاد تقوم به الدولة، تماشيا مع مستجدات الأوضاع على أكثر من صعيد.

في سياق متصل، أكدت المجلة العسكرية، التي جاءت تحت عنوان “الولاء للوطن والوفاء للشعب”، أن مشروع تعديل الدستور، سيعمل على تعزيز العقيدة العسكرية لقواتنا المسلحة، مذكرة بالمشاركة الأخيرة لقوات الجيش الوطني الشعبي خارج حدودنا، كانت خلال الحروب العربية الاسرائلية في 1967 و1973، مؤكدة أن الجزائر لطالما حظيت بإقرار أممي بالكفاءة الجزائرية.

أما بخصوص المنظومة الصحية في واجهة فيروس كورونا، جدد نفس المصدر، التزامه اتجاه الشعب الجزائري بالمساهمة في مواجهة انتشار وباء كورونا، مؤكدة مواصلة جهودها في حفظ الصحة العمومية، من خلال مساهمتها الفعالة في حفظ الأمن الوطني، معتبرة أن الأمن الصحي جزء من الأمن الشامل.

وفي الختام، طمأنت لسان حال الجيش في مقالاتها، الشعب الجزائري بأنه لا خوف على حاضر الجزائر ومستقبلها في ظل وجود شعب واعي ومدرك لمصلحة بلاده العليا، ورئيس جمهورية ولد من رحم الشعب ومن طينة البلاد ومعدنها الأصيل، وفي ظل جيش وطني شعبي يتنفس هواء بلاده ويخفق قلبه لكل ذرة من ترابها، منهية المجلة بصورة مصورة، تقول فيها: ” أنه مهما تنوعت فنون وشرور أعداء الوطن في التضليل، فلن تزيد شعبنا إلا التفافا حول جيشه، ولن تزيد جيشه إلا انصهارا في شعبه”.

مريم خميسة