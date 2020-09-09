التحالف الوطني الجمهوري يؤكد دعمه للتعديل الدستوري

أكد التحالف الوطني الجمهوري دعمه لمشروع تعديل الدستور , كما طالبت قيادة الحزب نوابها بالمجلس الشعبي الوطني التصويت بنعم على هذا المشروع في الجلسة العامة العلنية المقررة الخميس

وجاء في بيان التحاف الوطني الجمهورية أنه أمر باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتجنيد القواعد النضالية و منتخبي الحزب في المجالس الشعبية المحلية، بهدف المشاركة الفعالة في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وكذا تحسيس وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بقوة في الاستفتاء الدستور المقرر في الفاتح من نوفمبر القادم , معربا بالمناسبة عن عن أمله في أن يشكل الدستور القادم الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأرضية الحقيقة للجزائر الجديدة جزائر التجديد الجمهوري وأن لا يكون مجرد دستور جديد للجزائر، وهو ما يتطلب توفر إرادة سياسية حقيقية وقوية لدى السلطات العليا للبلاد وكذا جميع الشركاء السياسيين، من أجل احترام الدستور وتجسيد أحكامه ومكاسبه فعليا في الميدان حتى نتفادى مجددا الخروقات والتفسيرات الضيقة وبعض محاولات الدوس على الدستور عن قصد أو عن غير قصد، وهي الخروقات التي لا زال الحزب يسجل حدوثها بأسف كبير، لا سيما ما تعلق بمحاولات تهميش بعض الأحزاب السياسية وتفضيل بعضها على البعض الآخر، و كذا حرمانها من حقوقها المادية المكفولة دستوريا، وكذا التضييق السياسي والإعلامي على نشاطاتها.

ب.ع