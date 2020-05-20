التجار ملزمون بالمناوبة لـ6 ساعات كاملة يومي العيد

كشف المنسّق العام لاتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين، علي بوكروش، أمس، بأن المحلات التجارية المرخص لها حاليا، ستضمن المناوبة، لمدة 6 ساعات، بصفة إلزامية للتجار، خلال يومي العيد، من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا.

وأفاد بوكروش، في تصريح له على قناة “النهار”، أن محلات المعنية بهذا، هي محلات المواد الغذائية، والمخابز، وكل محلات بيع المواد الأساسية، لاسيما موزّعو مادة الحليب، مشيرا أن محلات الأنسجة والأقمشة، المرخص لها مؤخرا، ستفتح بعد عيد الفطر المبارك.

في نفس السياق، أكد المتحدث ذاته، بأن حتى أسواق الخضر والفواكه، وأسواق بيع المواد الغذائية بالجملة، ملزمة بالمناوبة خلال يومي العيد، عبر كامل التراب الوطني، مضيفا أن مديرية التجارة، قد قامت بوضع مخطط للمناوبة، لضمان المواد الاستهلاكية للمواطنين، بنسبة 50 بالمئة، وأيّ مخالفة ستعرّض صاحبها، إلى عقوبة تتمثل في غلق المحل لشهر كامل، مع غرامة مالية بين 5 و 10 ملايين سنتيم، وذلك لتوفير مستلزمات المواطنين، خاصة في الظرف الصحي الاستثنائي، الذي تعرفه البلاد.

وأعاب نفس المسؤول، ظاهرة اللهفة في اقتناء المواد الاستهلاكية من قبل المواطنين، والتي مسّت حتى بعض التجار، الذين يقومون بتكديس السلع والمواد وإعادة بيعها بغير ثمنها الأصلي، ليحققوا الربح المضاعف، داعيا إياهم للتعقل وتفضيل المصلحة العامة على الخاصة.

مريم خميسة