“التاس” ستفصل في ملف الداربي في 31 جويلية

ج.ن

قررت المحكمة الرياضية الدولية الفصل في طعن فريق إتحاد الجزائر بخصوص الداربي العاصمي امام مولودية الجزائر (لقاء الذهاب) والذي عرف خصم ثلاث نقاط زائد خسارة المباراة لفائدة المولودية يوم 31 جويلية الجاري .

وتعود قضية الداربي العاصمي إلى الجولة الرابعة للبطولة هذا الموسم المتوقفة بسبب فيروس كورونا، ضد الغريم مولودية الجزائر، أين رفض آنذاك إتحاد الجزائر لعب المواجهة بحجة افتقاده لعدة لاعبين منهم خمسة عناصر كاملة في المنتخب الوطني العسكري بالإضافة إلى الليبي مؤيد اللافي، أين دخلت سوسطارة في صراع طويل مع الرابطة ورئيسها عبد الكريم مدوار بعد فوز المولودية بالنقاط على البساط، وخصم ثلاث أخرى من رصيد الإتحاد، الذي رفع القضية إلى محكمة لوزان الرياضية بعد تعرضه للظلم في الجزائر حسب مسيريه وعشاقه.