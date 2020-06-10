التأثر بقابلية التسيير

بقلم: قرار المسعود

التأثير على شخص ما هو بالقول أو بالفعل يأنس له المتأثر و يجبر على إتباع طريقة مؤثريه و المسيطرين على عقله بأسلوب مدروس حتى يجعله يقتدي به فيخيل له فكريا أنه غير قادر أن يسير نفسه. و هذا من اجل الاستفادة من خدماته أو إبعاده على ما كان يستفيد منه. مع التقديم له من الوسائل ما هو متعلق بالجانب النفسي المغري. فنظرية القابلية للاستعمار للفيلسوف مالك بن نبى في كتابه “الصراع الفكري” كما يقول عنه الكاتب و الصحفي المصري أحمد المسلماني، يرى الفيلسوف الجزائري «مالك بن نبى» أن الحضارة الإسلامية قد استقالت من التاريخ بعد زوال دولة الموحدين في المغرب، فبعدها دخل المجتمع الإسلامي في العدم، فيما كانت الحضارة المسيحية تنطلق إثر الحروب الصليبية، وأول لقاء بين الحضارتين كان حوالي 1858 م، حيث استعمر الغرب الهند والجزائر.

و يضيف الفيلسوف ” جاء لقاء الحضارتين الغربية والإسلامية كاشفاً لهوة شاسعة ومقارنة محبطة. فنادى بإيجاد علم جديد يبحث في ذلك، سماه «علم اجتماع الشعوب التي لا تزال خارج إطار الحضارة المعاصرة». يُرجع مالك بن نبي أساس تدهور المسلمين حضارياً بعد زوال دولة الموحدين إلى الفردية والأنانية اللتين صبغتا الروح الإسلامية.

يثبت الواقع و الميدان المعاش من خلال التاريخ، أن المتعلم لا يستعمر و لا يسير غالبا، أما الشعوب التي لا تملك تفكيرها بنفسها فهي معرضة في إي وقت و مكان للاستحواذ عليها، خاصة إذا كانت تملك ثروات في بلدانها. فيسلط عليها برنامج في ظاهره كنز و في باطنه طامة تتلاعب بالعقول تتكلم بفصاحة قراءة المشهد و في الحقيقة هو سوء. تدرس كل عوامل القوة و الضعف في الأمة و تنمي التفرقة بواسطة الفتنة و توسعها بين الفئات في الجانب العرقي و الديني وتظاهر للأقلية بلوائها و نصحها و تقحم التغلغل بدخلاء تحت غطاء الديمقراطية و حقوق الإنسان. و يضيف مالك بن نبي ” والعالم الإسلامي بقى بالنسبة للحضارة الغربية فى عالم الأشياء والأشخاص.. ولقد تعاون التخلف والاستعمار على وقف تطوره إلى عالم الأفكار.

كل هذا راجع لعامل الجهل و سوء التدبير في هذا نوع من الشعوب لماذا ؟ لو نتكلم عن الحضارات المتعاقبة على بني البشر عبر العصور باختصار نجد أنها وليدة الحاجة و التطوير فيها بواسطة ما منحه الله للإنسان من مقدار ما هو مخير فيه و أن لا يخرج عن نطاق سبيل الرسائل المنزلة عن طريق الرسل. فبقيت أثار هذه الحضارات شاهدة في الجانب الذي صدقت فيه للإنسانية و زالت و زال ما فعلته من التجبر و عدم احترام البشرية. و الأمثلة كثيرة (اليونان-بابل-الفراعنة-الروم)

أما الحضارة الإسلامية و أثرها على العصر الحالي أو ما يسمى بالحضارة الغربية أو تطور العالم الغربي، المنبثق أساسا من جملة من مجتمعات فئوية مختلفة من الكرة الأرضية متخذة شعاراها التفتح و الحرية المطلقة و البحث و التطور لما يفيد الإنسانية وما يهلكها في آن واحد و انتشر غزو المشاعر فيها و الأهواء بدون روابط على حساب المبادئ الأساسية التي جاء بها وجود الإنسان. فمكوناتها تتشبث و تتعامل مع كل الديانات و الطقوس بما يتلاءم لبسط أهوائها و مبتغياتها ما عدا الحضارة الإسلامية أو العالم الإسلامي التي تراها مكبلة لحرية و تقدم إنسان العصر الحديث. ومن ثم كأنها حاصرت العالم الإسلامي و جرت معه الدين فأصبح شعارا للإرهاب و الدمار و التخلف و لم يجد علماؤنا الأجلاء خطة حكيمة للتصدي لهذا الغزو الثقافي وسرعة الإبتكارات المدهشة. يراها المسلمون بمثابة “اهبطا” و زوال لحضارتهم وهي في الحقيقة مجرد نظرية ممزوجة بعواطف مسلوبة تتخيلها فئة من المتطلعين لكل جديد بدون تمعن و إدراك في حقيقة الشيء المغرى به. وكدليل أو مقياس على ما يحدث الآن للعصر الذي نعيش فيه حتى من حيث الزمن إذا أخذنا زمن التكنولوجية و التطور الصناعي على الأخلاقي من بداية القرن التاسع عشر 1900 إلى يومنا، نرى أن هذه الحضارة الغربية أو تطور العالم الغربي لن يعمر مقارنة بما قبله من الحضارات لتزايد العامل البشري من جهة وسرعة تكنولوجية الإعلام و الاتصال في العالم ككل و الاهتمام بالمادة على حساب العدل و المساواة و عدم التظلم وعدم سطو الإنسان على أخيه من جهة أخرى. و ما ظهر و انكشف في الآونة الأخيرة و ما نعيشه من خلال جائحة كورونا 19 و مقتل جورج فلويد من أصل إفريقي من طرف الشرطة الأمريكية إلا القطرة التي أفاضت الكأس في جميع الدول المدعية بالتحضر والحرية كمثال بسيط لا للحصر. فهذا مما يجعل شكوك زوال عنيف مع تحول تشهده القارة الأوروبية و الأمريكية الشمالية نتيجة درجة الظلم و وعي المظلوم.

و من بين العوامل التي تجعل الحضارة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي يبقى صامدا:

1- كل مكوناتها مرتبطة بالعبادة و السعي في التقاليد الخُلقية و تطويرها بما يخدم الروح عكس الجانب النفسي الذي هو ضئيل على ما هو في الحضارة الغربية أو العالم الغربي الحالي المزدهر في كل شيء و على حساب المبادئ الإنسانية العقائدية.

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2- تضبطها نظافة الجسد قولا وفعلا في كل شيء عكس ما هو عليه الحال اليوم في العالم الغربي الحالي يبيح و يتسابق على كل هو غرور و تجبر و تحدي (زواج المرأة بالمرأة و الرجل بالرجل وتصنيع ما يدمر البشرية بفخر و اعتزاز.

3- أنها مرجعية في التنازع فكري و الوحيدة التي بلغت قمة الرقي في كل الجوانب و جعلت كل سكان الأرض رئيسا و مرؤوسا اليوم يسمعون “الله أكبر” في كل مؤذين المساجد في الكون من اجل التوصل إلى النجاة من وباء كورونا 19.

فعلى كل مسلم أن يفتخر و يعظم مبادئه ولا يبالي عما يفعلوه و يصنعوه الكافرون و من يقبل أن يستعمر إلا من هو ناقص دين و علم. يقول الإمام عبد الحميد بن باديس «لو طلبت منى فرنسا أن أقول لا إله إلا الله.. ما قلتها». سئل المفكر مالك بن نبي عن سبب استعمار فرنسا للجزائر فقال أننا قبلنا بذلك و لولا قبليتنا لذلك ما تم هذا الاستعمار و استنتج بذلك نظريته الشهيرة ” القابلية للاستعمار و أصبحت نظرية اجتماعية، استنتج منها المفكر العربي عزمي بشارة في كتابه الأخير عن الثورات العربية ” القابلية للثورة “.

نفس المقولة قالها الإسكندر منذ أكثر من ألفي سنة لكن بشك لمغاير عندما سئل لماذا استعمرت كل العالم إلا أثينا فقال كلمته الشهيرة لا تستطيع استعمار مدينة فيها ألف فيلسوف.

[email protected] 11/06/2020