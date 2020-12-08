البويرة متعاقدو قطاع التربية والجامعة يحتجون

نظم صبيحة اليوم العشرات من الموظفين الذين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل التابعين لقطاع التربية والجامعة وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية البويرة للتنديد بما وصفوه في تصريحاتهم ليومية “الوسط” بتماطل الجهات المعنية بالإسراع في عملية إدماجهم في مناصبهم ضمن الدفعة الأولى المعنية والتي سارت في ظروف عادية بمختلف ولايات الوطن عكس البويرة ، وفي السياق شدد المحتجون على ضرورة نشر قوائم المدمجين وفق ترتيبهم حتى تطغى النزاهة والشفافية على العملية وبحضور ممثلين عنهم ، مؤكدين أنهم سئموا من الوعود التي طال أمدها ولم يجسد منها شيئا على أرض الواقع لحد الساعة خاصة مع إعلامهم بعدم توفر المناصب الشاغرة في بعض المديريات والتخصصات حسب تصريحهم.

أحسن مرزوق