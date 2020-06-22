البويرة: الناقلون يرفضون العودة إلى العمل

جدد الناقلون عبر الخطوط الحضرية وشبه الحضرية بولاية البويرة رفضهم العودة إلى النشاط، بسبب الشروط التي وضعتها الحكومة للوقاية من انتشار وباء كورونا.

وحسب رئيس نقابة الناقلين بولاية البويرة عزيزي بوعلام، فإنه تقرر عقد اجتماع لدراسة الأوضاع وخلص إلى رفض العودة إلى للعمل إلا بعد تحقيق شرطين أساسيين أولها التنازل عن شرط تحديد نسبة تحديد المقاعد بـ 50 بالمائة أو الرفع من تسعيرة النقل.

وأرجع ذات الرئيس تجسيد هاذين الشرطين للعودة إلى العمل بسبب ارتفاع أسعار المواد الطاقوية، وكذالك التكاليف المترتبة عن العودة إلى العمل في ظل الشروط التي فرضتها الحكومة.

ومن جهة أخرى، لا يزال العديد المسافرين يكابدون مشقة التنقل إلى مناصب عملهم.