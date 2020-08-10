البويرة.. الترخيص ل 33 مسجدا لأداء الصلاة

كشف مدير الشؤون الدينية بالبويرة “ابراهيم تواتي” عن إحصاء مصالحه 33 مسجدا ستفتح للمصلين ابتداء من تاريخ 15 أوت الجاري تنفيذا لتعليمات الحكومة الأخيرة فيما يخص التخفيف من إجراءات الحجر الصحي ، وأوضح المتحدث أن المساجد المرخص لها تستوفي الشروط اللازمة خاصة سعتها التي تزيد عن ألف مصلي فيما تتوزع عبر مختلف دوائر الولاية منها 5 مساجد بكل من عاصمة الولاية و سور الغزلان والأخضرية و 4 مساجد بكل من عين بسام وقادرية و3 مساجد بالهاشمية ومسجدين بئر غبالو وبرج أخريص ومسجد واحد بدوائر بشلول ومشدالة وسوق الخميس، هذا فيما وجه ذات المسؤول نداء لكافة الجمعيات الدينية والخيرية والكشافة الإسلامية من أجل المساهمة في عملية تنظيم الصلوات وتحسيس المصلين على التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة تفاديا لتفشي الوباء وانتقال العدوى .

أحسن مرزوق