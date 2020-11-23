* التطورات المقلقة ناتجة عن عجز الأمم المتحدة

قال رئيس التنسيقية الافريقية لمساندة الشعب الصحراوي بالجنوب الجزائري، أن جبهة البوليساريو جاهزة لخوض حرب طويلة المدى مع المخزن المغربي.

أكد عبد القادر تقار رئيس التنسيقية الافريقية لمساندة الشعب الصحراوي بالجنوب الجزائري في تصريح صحفي خص به يومية “الوسط “أن جبهة البوليساريو جاهزة لخوض حرب طويلة المدى ضد المغرب مثلما فعلت بعد الغزو المغربي للصحراء الغربية في السنوات الماضية ، مؤكدا في ذات الصدد أن الجيش الصحراوي كبد القوات المغربية المتكونة من 100 ألف جندي خسائر فادحة ، خلال المعارك التي وقعت خلال ثمانينات القرن الماضي ، وفي سياق ذي صلة فقد ذهب تقار في معرض حديثه معنا أنه رغم تفوق الجيش المغربي في الجنود والعتاد إلا أن قوات الجيش الصحراوي نجحت في شل امدادته وتنفيذ هجمات داخل العمق المغربي .

وأضاف نفس المتحدث أن التطورات الراهنة في الصحراء الغربية توكد عجز الأمم المتحدة على حل النزاع فدور المينورسو حصر في وقف إطلاق النار ولم تتمكن البعثة الأممية التي انفق عليها أكثر من 1,5مليار دولار من تنفيذ ماموريتها التي تأسست من اجلها

الى جانب ذلك اكد رئيس التنسيقية الافريقية لمساندة الشعب الصحراوي بالجنوب الجزائري أن التطورات الميدانية للعمليات العسكرية للجيش الصحراوي والتي استهدفت مواقع تمركز قوات الجيش المغربي خلف الجدار المغربي ونقل محدثنا أيضا عن الجيش الصحراوي تنفيذ هجمات عنيفة من جدار العار المغربي إلى جحيم بفعل القصف المتواصل الذي ينفذه اسود جبش التحرير الصحراوي

وأضاف المتحدث أن القوات الصحراوية قصفت في الـ 21 نوفمبر وحدات من جيشنا الباسل مواقع العدو و استهدفت قواعد العدو المتمركزة في المواقع التالية كقصف مركز لنقاط تمركز العدو قطاع امكالا قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال في منطقة اغزالة لخشيبي بقطاع السمارة قصف عنيف استهدف تخندقات العدو في منطقة قدرة ابروك بقطاع حوزة، اضافة لقصف مركز استهدف منطقة فدرة وأكد متحدثنا أن الحكومة الصحراوية اكدت ان السلام العادل والنهائي مرهون بالانسحاب المغربي من تراب الجمهورية الصحراوية واحترام المغرب لحدوده المعترف بها دوليا.

أحمد بالحاج