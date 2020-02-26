البوشي” أمام محكمة سيدي امحمد اليوم في ملف الرشاوى

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمحكمة سيدي أمحمد، المحاكمة الثانية لـ”البوشي” ومن معه في ملف منح مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ والسلطة المتابع فيه رفقة 6 متهمين، من بينهم نجل والي غليزان السابق ووكيل جمهورية رئيسي بمحكمة بودواو ومساعده.

ويتابع في الملف كل من كمال شيخي المكنى “البوشي”، “ل. محمد جلال الدين”، نجل والي غليزان الأسبق والصهر السابق لوالي وهران “بشير فريك”، “ب. كمال” رئيس بلدية بن عكنون السابق، “ب. عبد القادر” السائق الشخصي للهامل ، “هـ. مسلم” وكيل جمهورية رئيسي بمحكمة بودواو، ومساعده “ي. صادق” و “خالد تبون”.

ويواجه المتهمون جنح منح موظفين عموميين مزية غير مستحقة، وغير مباشرة من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتهم، الاستفادة من سلطة أو النفوذ الفعلي لموظفين عموميين، الحصول على مزايا غير مستحقة بغرض استغلال نفوذ إدارة أو سلطة عمومية، الامتناع عن أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه.