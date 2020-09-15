البنيني مارسيلين كوكبو خامس استقدامات شباب بلوزداد

ج.ن

عاد الحديث من جديد عن تعاقد شباب بلوزداد مع مهاجم حمام الأنف مارسيلين كوكبو، بعدما توقفت المفاوضات معه فجأة، حيث كشفت مصادر مقربة من بيت “العقيبة”، أن اللاعب البنيني قد يكون خامس استقدامات الفريق، بما أن الاتصالات الجديدة كانت مثمرة للغاية، وسمحت بتقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة من الناحية المالية.

المصادر ذاتها أكدت أن كوكبو قد يوقع على عقده قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث عاود مسيرو الشركة المالكة “مادار”، الاتصال باللاعب ووكيل أعماله في اليومين الماضيين، من أجل معرفة قراره النهائي بخصوص التعاقد معه، في انتظار حسم الأمور في بحر الأسبوع المقبل على أقصى تقدير حسب ما أكدته مصادرنا.