البليدة: وفاة طفل في حريق مسكن بطريق الشريعة

توفي صباح اليوم الأحد، طفل في السابعة من العمر، اثر اندلاع حريق بمسكنه العائلي، بمكان شبه معزول بطريق حظيرة الشريعة في البليدة، نتيجة شرارة كهربائية، فيما نجا بقية أفراد عائلته الـ 5 من موت أكيد .

وتدخل في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم، عناصر الإنقاذ، لإخماد حريق بمسكن إحدى العائلات، و كشف مقربون من عائلة الضحية لـ “الخبر”، أن الجميع كانوا يغطون في النوم حينما بدأت السنة النيران تنتشر بين أغراض الكوخ العتيق، و أن الأسرة الضحية ظلت تغط في نومها، حينما باغتهم انتشار النيران و الدخان، عندها بدأ الوالد في إنقاذ أطفاله و زوجته، لكن كثافة الدخان، منعته من الوصول إلى صغيره، و لم يتمكن من نجدته، بالرغم من تدخل بعض الجيران وعناصر الإطفاء .