البليدة: الحبس 18 شهرا لتاجر كان بصدد توجيه 450 قنطارا من الحمص الفاسد للاستهلاك

أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة، عن إدانة تاجر بمنطقة أولاد شبل، يمارس نشاط بيع مادة الحمص بطريقة مخالفة لسلامة المستهلك، بـ 18 شهرا حبسا نافذا وتغريمه بـ 100 ألف دينار جزائري.

تفاصيل القضية، تعود إلى تاريخ 25 أفريل 2020، وعلى إثر معلومات توصلت بها مصالح الدرك الوطني بأولاد شبل حول وجود كمية هائلة من مادة الحمص منتهية الصلاحية بأحد المستودعات بحي “المحامدية” بذات البلدية، تم تفتيش المكان بحضور أعوان مصالح التجارة، أين تم ضبط 3 عمال يقومون بتعبئة مادة الحمص داخل أكياس، والتي قدرت بـ 450 قنطارا، كما تم تحديد هوية مالك السلعة، ويتعلق الأمر بالمدعو “ح.س”.