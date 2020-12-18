البطولة العربية للملاكمة.. المنتخبان الوطنيان “رجال وسيدات” في تربص بالعاصمة

ج.ن

يجري المنتخبان الوطنيان (رجال وسيدات) من 26 ديسمبر إلى 3 جانفي المقبل، تربصا تحضيريا بالمركب الاولمبي الرياضي “سفلتاس” بالشراقة بالعاصمة، تحسبا للمشاركة في البطولة العربية، المقررة من 19 إلى 26 فيفري بالكويت.

المنتخبان الوطنيان للرجال والسيدات، يدخلان ابتداء من 26 ديسمبر في تربص إعدادي، تحسبا للبطولة العربية المقررة شهر فيفري المقبل بالكويت، بحضور كل العناصر، لاسيما ممن اقتطعت تأشيرة العبور إلى الألعاب الاولمبية بطوكيو 2021″، وقبل الموعد العربي، تشارك العناصر الوطنية في تجمع تدريبي باسبانيا والذي سيعرف مشاركة أربعة إلى خمسة بلدان أوروبية، وللتذكير، فقد ضمن 7 ملاكمين جزائريين ،منهم سيدتان تأهلهم إلى اولمبياد طوكيو 2021، ويتعلق الامر بمحمد حمري (81 كلغ)، وشعيب بلودينات (+91 كلغ)، ومحمد فليسي ( 52 كلغ)، ويونس نموشي ( 75 كلغ) وعبد الحفيظ بن شبلة ( 91 كلغ) عند الرجال، وتأهل لدى السيدات كل من رميساء بوعلام ( 51 كلغ)، وايمان خليف (60 كلغ).