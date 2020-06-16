البروفيسور بقاط بركاني يطالب بإلغاء الموسم الرياضي

طالب البروفيسور بقاط بركاني عضو لجنة متابعة ورصد وباء كورونا في الجزائر بإلغاء الموسم الرياضي الحالي 2020-2021.

وتحدث الدكتور بقاط في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن إلغاء الموسم الرياضي، والذي إعتبره كأفضل قرار.

وقال: ” لقد كان هناك رفع تدريجي لإجراءات الحجر الصحي، خلال الأسبوع الأخير، إلا أنه لم يتم التصريح بعد بالتجمعات، لذلك أعتقد أنه من الأفضل إلغاء الموسم الرياضي الحالي، من أجل الحفاظ على صحة الجميع”.

وأضاف: ” إلى حد الآن لم يتم إفتتاح المساجد والجامعات، وقاعات الحفلات، لذلك لا أجد أي جدوى من إنهاء الموسم الكروي، مع كل ما يحمله من خطورة على الصحة “.