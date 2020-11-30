البرلمان يعود هذا الأسبوع

بقلم احسن خلاص

كانت لائحة البرلمان الأوروبي حول الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر فرصة للمجموعات البرلمانية المتواجدة في المجلس الشعبي الوطني للخروج إلى الشمس النادرة في هذه الأيام الشتوية، فقد تهاطلت بياناتها المنددة والمستنكرة لما ورد عن المؤسسة الأوربية التي لم تقم إلا بتقديم رأيها للمجلس الأوروبي والمفوضية الأوربية في شكل لائحة عامة غير ملزمة من منطلق أن الجزائر تربطها بالاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ عام 2005 وتتضمن التزام الجزائر بالميثاق العالمي وكل المراجع التشريعية المتعلقة بدولة القانون واحترام حقوق الإنسان.

لقد أمدت هذه اللائحة الأوروبية فرصة ليكتشف الشعب أن له برلمانا حيا يندد ويستنكر وينافح بغيرة شديدة من أجل سيادة البلد واستقلال قراره السياسي. ولنا أن نتصور لو لم تنطلق تلك التنديدات من قبة البرلمان ولو لم تستيقظ المجموعات البرلمانية من سباتها العميق في الوقت المناسب فمن الذي كان يمكنه الرد على جرأة المنبر الأوروبي.

لقد بدأ البرلمان الجزائري يتعافى تدريجيا منذ ما يقرب من عام عندما تقدمت إليه حكومة عبد الغزيز جراد بمخطط عملها للتزكية في وقت لم يفوت الرئيس تبون أي فرصة للتصريح أو التلميح إلى ضرورة أن تتخلص هذه البلاد من البرلمان الذي صار عبئا على السلطة لكونه من بقايا نظام الرئيس بوتفليقة الذي تجاوزه الحراك الشعبي. وقد كانت هذه التصريحات تضع البرلمان في موقع المترقب لساعة يقدم فيها الرئيس تبون على حله وهو الذي لم يكن ينتظر إلا الانتهاء من المراجعة الدستورية ليشرع في إعادة ترتيب البيت المؤسساتي.

ولا يعتقد المراقبون أن رد الفعل البرلماني على لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر غاية في ذاتها أو أنها تدخل في صميم ردود الأفعال المألوفة منذ سنوات لاسيما وأن أغلبية النواب ينتمون إلى الموالاة التي لم يكن يهمها أن تصدر أي لائحة متعلقة بالوضع الداخلي السياسي والاجتماعي لكي لا تحرج السلطة القائمة. وفي المقابل لا يمكن أن نفصل ردود الأفعال المتهاطلة عن المعطيات الجديدة والمستجدة منذ الأسابيع الماضية ولا تزال قائمة. إذ سيكون للنتائج الهزيلة للمشاركة في الاستفتاء الشعبي على الدستور وكذا الوضع الصحي للرئيس تبون أثر بالغ التصورات المبنية بشأن مستقبل الحياة السياسية فالنواب الذين كانوا يحزمون حقائبهم وينتظرون مغادرة قصر زيغوت يوسف بين الفينة والأخرى قد يعيدون حساباتهم ويضعون حقائبهم في الدولاب في انتظار انقشاع الضباب المخيم على الوضع السياسي الذي يشهد جمودا على جميع المستويات.

حق لنواب البرلمان أن ينهضوا من سباتهم وهم يرون أن أوراق الأجندة السياسية التي انطلقت منذ انتخابات الرئاسة قد تبعثرت ولما تبلغ بعد من العمر عاما واحدا فبعد أن تأثرت رزنامة الإصلاحات السياسية التي تصورها الرئيس تبون بفعل استمرار الكوفيد 19 واشتداده في الأسابيع الأخيرة فإن ما تبقى من طموحات الإصلاح قد يصطدم بعوامل جديدة لا يمكن التحكم بسهولة في تطورها لذا فإن مقولة “آن لأبي حنيفة أن يمد رجله” قد تنطبق على البرلمان الذي ستدفعه إلى الانتعاش من جديد المعطيات الجديدة والضبابية القائمة بشأن التبعات المحتملة لحالة الرئيس الصحية واستمرار الكوفيد بالوتيرة الرهيبة التي عليها الآن والتساؤل ما إذا صار من المناسب للسلطة أن تنطلق اليوم في مسار انتخابي جديد قد تعترضه مخاطر الخيبة ذاتها التي نالها المسار الدستوري.

صار النواب اليوم يعون بحكم اتصالاتهم وتجاربهم أن الانتظار صار سيد الموقف في جميع مجالات نشاط الدولة. فالوضع لم يصل إلى حد الركود والجمود غير أنه ألزم الجميع على الترقب والانتظار إلى غاية عودة الرئيس تبون من رحلته العلاجية حيث ينتظر أن يعيد ترتيب الأوراق السياسية أو قد يحدث تغييرا في الأولويات لكي لا يحصد المسار الإصلاحي خيبات جديدة ولعل هذا هو ما جعل النواب يخرجون من صمتهم وجمودهم ويرجح أن لا تتوقف تحركاتهم عند عتبة التنديد بمواقف البرلمان الأوربي فقد يقدمون إلى إرسال رسائل لأصحاب القرار تفيد بعدم جدوى الإقدام على حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة تمهد لتغيير جذري في تركيبة البرلمان بغرفتيه خلال عام 2021 لاسيما وأن الفترة التشريعية الحالية لم يبق منها إلا عام ونصف العام في وقت يحتاج فيه البلد إلى استقرار مؤسساتي بالنظر لما يحدق به من مخاطر بسبب التوتر القائم في بلدان الجوار.

وفي الواقع لم يشهد البرلمان فترة جمود وركود مثل التي شهدها منذ اندلاع الحراك فقد توقف نشاطه في معظم الفترات في حين عرفت الديبلوماسية البرلمانية جمودا غير مسبوق كما ناقش عددا متواضعا من مشاريع القوانين التي عرضت عليه، وعرفت العلاقة بين البرلمان والحكومة ركودا كبيرا وبقيت تساؤلات نواب المعارضة دون أجوبة. فهل تنبئ مثل هذه التحركات عن انتعاش لغرفتي البرلمان في اتجاه إعطاء نفس جديد له في المائة متر الأخيرة أما أن تحركه تجاه الاتحاد الأوربي ليس إلا رد فعل ظرفي الهدف منه حفظ ماء الوجه؟

ويبقى التساؤل الجوهري الذي يجب أن ينطلق النقاش منه: ما هو الدور الذي ينتظره الشعب من المؤسسة التشريعية وقبل ذلك كيف الوصول إلى برلمان منتخب بصورة نظيفة ونزيهة؟