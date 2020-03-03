قلم جاف / البراسكونترول

بقلم: الوليد فرج

1814 ينفى الإمبراطور إلى جزيرة إلبا الإيطالية، بموجب معاهدة “فونتينبلو” ومنحه السيادة الكاملة عليها. ليؤسس عليها كعادته مدينة جميلة ، كاملة المرافق ، لكنها لم تكن تكفي طموحاته ، التي عاش لأجلها ، ليهرب من منفاه سنة 1815 ، مصرا على استعادة مجده الضائع ، فراح يلملم شتات جيشه الذي ما ان سار به حتى تكاثف ، ميّمنا وجهه صوب باريس ، قرار سؤدده ، فسبقه خبر زحفه ، فكانت جريدته الرسمية ذائعة الصيت و لسان حاله المسماة (المنتير يونيفارسال) ، قد اطلقت ابواقها ، ناعتة الامبراطور نابيلون باقذع النعوت و اشنع الصفات من قاطع طريق ، الى شيطان الفتن الى الخارج عن القانون الى عميل الخارج . مذيعة ان الشعب الفرنسي لن يتراجع عن الدفاع عن ملكه لويس 18 حتى يغرق نابليون في الدم . و بينما حمى التزلف تلهب الجريدة ، كان الملك لويس 18 يوضب حقائبه و يجمع ما خف وزنه و غلا ثمنه ، يستعد للهرب ، لعلمه ان تلك الابواق تزيف للحقيقة. ، وان لا احد سوف يريق قطرة دم لأجله ، و تربع نابليون على العرش دون تسيل قطرة دم واحدة.

وسهل علىمن احترف الحربائية الاعلامية ان يتلون كما تلونت نفس الصحيفة بلون معطف نابليون الرمادي ، فراحت تنشر اخبار. رجوع الابن البار لمنصبه الشرعي ، واجواء باريس و فرنسا قاطبة لم تسعها السعادة ، و فرنسا تعيش تحت عنوان الافراح . ليبقى ناقل الحقيقة الصرفة أطول عمرا وأكثر احترما و الابواق تذهب و تأتي مع نافخها القمء . و انا انتظر عالم أحياء ان يطلعني على متوسط حياة الحرباء