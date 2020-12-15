البراءة لمدير الصيدلية المركزية ومن معه من تهمة استيراد الكمامات بطريقة غير شرعية

نطقت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة صبيحة يوم الثلاثاء بالبراءة التامة في حق المدير العام السابق للصيدلية المركزية طارق جعبوب ومن معه في القضية المعروفة باستيراد الكمامات بطريقة مخالفة للقانون ، في حين أدانت ذات المحكمة المتهم الفار “و. أسامة” بعامين حبسا نافذا.

هذا تم متابعة المتهمين من قبل نيابة محكمة الدار البيضاء بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية وهي التهم التي أنكرها المتهمون الذين حضروا المحاكمة .

محمد بن ترار