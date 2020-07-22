الباحثون في رحلة اكتشاف أسرار ولاية النعامة السياحية وتقاليدها العريقة

النعامة : بقلم الأستاذ إبراهيم سلامي

تعد ولاية النعامة قطبا سياحيا هاما بالجنوب الغربي لها حدود ممتدة شمالا مع ولايات سعيدة وسيدي شمالا وشرقا ولاية البيض وغربا تلمسان و المملكة المغربية وجنوبا بشار ….حيث تتميز هذه الولاية العريقة بشتى أنواع السياحة منها السياحة الثقافية إذ تزخر هذه الأخيرة بالعديد من المحطات و الأهم من ذلك تتواجد بها قصور عتيقة منتشرة عبر بلدياتها منها قصر تيوت و كذلك قصر مغرار وقصر صفيصفة وقصر عسلة …أما السياحة الاجتماعية والدينية فمنها تظاهرة سيدي احمد المجدوب التي تعد من أكبر التظاهرات الثقافية المعروفة بالتسمية الشعبية “بالوعدة “التي تخلد وفاة الولي الصالح سيدي احمد المجدوب والشهيرة بالجهة الغربية عامة وبولاية النعامة خاصة حيث يحييها السكان على امتداد عدة قرون تقريبا حسب أرجح المعطيات والتخمينات التاريخية تنظم سنويا ببلدية عسلة غرب مقر ولاية النعامةعلى مسافة حوالي 90 كم، كما هناك عدة زوايا وعلى هذا السياق فإن ولاية النعامة لها مكاسب نادرة في الجانب السياحي الترفيهي منها تواجد واحات النخيل ،سد تيوت و الصفيصفة والمغارات والكثبان الرملية التي تمتد من عين ورقة الى الصفيصفة إلى ضواحي بلدية جنين بورزق مما جعل هذه المواقع الإستراتيجية الطبيعية تساهم بقدر كبير في جلب السياح من مختلف الجنسيات وكذا استقطاب وكالات السياحة.

تشكل ولاية النعامة سيما المناطق الواقعة جنوبا متحفا مفتوحا على الطبيعة لذا باتت في الآونة الأخيرة قبلة للسياح الذين يقبلون وبكثافة على المنطقة لاكتشاف أسرار الطبيعة فالرمال الذهبية والبحيرات المائية والجبال الصخرية ذات الألوان المتغيرة تبعا للقوة الضوئية والمناطق الأثرية والقصور والمتحجرات والمناطق الحموية فضلا عن العادات والتقاليد التي بقيت صامدة أمام العولمة وتأثيراتها الجارفة .



لاتزال تيوت متحفا مفتوحا على الطبيعة فصخور المكان صفحات تروي قصص وحكايات السكان القدامى الذين استوطنوها فبوسائل بدائية بسيطة وبذكائهم أبدعوا في ابتكار تقنيات تعتمد على الرموز هذه الرموز التي حاولوا من خلالها نقل جانب مهم من يوميات حياتهم التي ارتكزت على الصيد بالدرجة الأولى كما أبرزوا الطقوس التي مارسوها في احتفالاتهم وأحزانهم والوسائل التي استعملوها في حروبهم دفاعا عن الوطن لتشكل بذلك منظومة اتصالية تضمن الترابط والتواصل بين الأجيال التي عمّرت بالمكان على مر الزمن وشاهدا ماديا على جذور المنطقة الضاربة في أعماق التاريخ غير أن بعض النقاط باتت تعرف حالة متقدمة من الإهمال والتعدي الصارخ على ذاكرة المكان .الأمر الذي يستوجب تدخلا سريعا للجهات المسؤولة حفاظا على الموروث الثقافي والتاريخي الجزائري من الزوال .

النقوش الصخرية من روائع الفن البدائي العالمي

يعود تاريخ اكتشاف النقوش الصخرية بمدينة تيوت والتي تعتبر من روائع الفن البدائي العالمي إلى 25 افريل1847 من طرف البعثة الاستكشافية الفرنسية حيث شملت الجدارية الشهيرة التي تحمل اسم (قصة صيد ) وطولها 19 مترا والتي تروي حكاية الصراع من اجل البقاء في هذه المنطقة منذ أكثر من ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد كما تم اكتشاف النقوش الصخرية بالأطلس الصحراوي التي تبقى بحاجة إلى رعاية واهتمام كبير لحماية هذا الإرث التاريخي النادر.



وفي هذا الصدد أشار المختصون إن المعالم الاثرية مهددة بالضياع والزوال ان لم تسارع السلطات الوصية لأجل حمايتها ورغم حرص الولاية على جعل المنطقة صرحا سياحيا مهما غير أنها عجزت عن حمايتها حيث أصبحت النقوش الحجرية بتيوت في الآونة الأخيرة عرضة للتخريب والتشويه وقد أبدت عدة جمعيات تأسفها وامتعاضها من هذا المال لشواهد المنطقة، ولتعميق الرؤية أكثر والوقوف على حقيقة الأبحاث المتعلقة بتاريخ قصر تيوت .تصفحنا بحث ابن المنطقة الأستاذ الجامعي الدكتور قوراري عيسى الذي يؤكد في بحثه أن قصر تيوت ينتمي إلى مجموعة القصور أو القصبات المحاذية للجزء الغربي من الأطلس الصحراوي في الجزائر، وتعرف الجبال المحاذية لها بجبال القصور.تمتد هذه القصور في الجزائر من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي وهي موازية لاتجاه السلسلة الأطلسية، تقع هذه القصور جنوب الهضاب العليا الغربية في الجزائر وشمال الصحراء الجزائرية، وتضم هذه القصور قصر بني ونيف ومغرار التحتاني الذي يعد معقل ثورة الشيخ بوعمامة سنة1881م-1908م، وكان لهذه الثورة بعد وطني وقومي ومغرار الفوقاني، و صيفصيفة وعين الصفراء وتيوت وعسلة والشلالة الظهرانية والقبلية وأربوات الفوقاني والتحتاني، وقد لعب هذا القصر دورا سياسيا ومذهبيا في العهد الفاطمي في الجزائر ،إلى جانب هذا الأبيض سيدي الشيخ الذي كان له دورا في ثورة أولاد سيدي الشيخ سنة1864م، وقصر سيدي الحاج بن عامر وكريكدة ومشرية كسال والغاسول وبريزينة وستين والعويدان وصفيصفة وبوعلام وسيدي أحمد بلعباس والمايعة وخلاف وسيدي تيفور وسيدي سليمان.تأسست هذه القصور بسبب وجود منابع المياه والأودية، ولولاها لما وجدت، وكذلك نتيجة لظروف سياسية وإقتصادية وثقافية، بحيث تدل مظاهرها المعمارية على جملة من الأفكار التي اعتمدت على الصدق الثقافي الذي ترجم إلى استقرار وتاريخ ونمط حياة منذ فترة قديمة.

قصر تيوت حضارة قائمة رغم تعاقب مئات السنين

إن قصر تيوت هو شكل من أشكال العمارة، وتعرف هذه القصور عادة بالواحات، وقد تعرضت المصادر العربية القديمة إلى ذكر هذه الواحات بأنها تمتد من بلاد مصر والإسكندرية وصعيد مصر والمغرب، وأرض الأحباش من النوبة وغيرهم، وأن الأخبار عنها مجهولة وكذلك عن كيفية العمران بها والخواص في أرضها، ووصفت بأنها أرضية وعيون ويبدو من مصادر الضباط الفرنسيين أن واحة تيوت من أروع الواحات في منطقة جبال القصور.فقد ذكر رينيه(Reynier) بقوله”…بعد أن تغادر قصر عين الصفراء ورماله، ويقطع المسافر عشرات الكيلومترات في اتجاه الشرق، تصادفك فجأة بعض أشجار النخيل، وعندما تقترب يتضح المنظر أكثر، وعند وصولك إلى قصر تيوت، يظهر التناقض واضحا ورائعا في نفس الوقت بين بساتين النخيل الخضراء واللون الأحمر للصخور والأرض واللون الأبيض للقباب والنباتات الوفيرة في وسط سهل رطب يمتد في اتجاه الشمال الشرقي، ولكن القصر يبدو سيئا عندما تقترب منه بًني من أعلى إلى أسفل….بينما أشار دي فولك (De Foulques) الذي قاد الطابور الفرنسي في اتجاه القصور أنه عندما وصل الطابور إلى قصر تيوت في 09/04/1868م على الساعة الواحدة زوالا، لاحظ دي فولك أن سهل تيوت كثير الانجراف، وبعد أن تجاوز وادي تيوت، توقف عند مخيم رائع به ماء يسيل، وتحيط به صخور معزولة، في شكل أكثر غرابة، ويستطرد قائلا أن قصر تيوت في حالة سيئة، ولكنه يتميز بزراعة كثيفة، وعلى حافة الواحة لاحظ صخورا منقوشة مثيرة وغريبة تمثل صور رجال ونساء وصيادي النعامة والأسود وحيوانات ذات قرون وفيلة وكلها رسمت بخط إلى حدما كبير تتوسط واحة قصر تيوت واحات جبال القصور،بحيث يحدها من الشرق واحة عسلة ومن الغرب واحة عين الصفراء،ومن الجنوب واحة مغرار التحتاني والفوقاني،بالإضافة على موقعها الاستراتيجي بالنسبة لقصور الأطلس الصحراوي الغربي، فإن طابعها العمراني والمعماري المميز هو الذي دفع بالباحثين الفرنسيين إلى تصنيفها على أساس أنها من الواحات الرائعة في المنطقة،وقد وصفها أحد الضباط الفرنسيين بأنها واسعة وغنية وخصبة،وأفضل من الواحات التي زارها،وهي محصورة من كل الجهات بهضاب صغيرة وتلال ذات تربة حمراء أو رملية حجرية،وعلى حافة القصر أبراج مبنية من التربة.إن كلمة هي في الأصل بربرية زناتية، مشتقة من كلمة تيط أو تيطاوين ومعناها العيون أو المنطقة الغنية بمنابع المياه وكما هو شائع عند سكان القصور والواحات فإن أية كلمة تبدأ بحرف التاء في اللهجة البربرية الزناتية معناها أن المنطقة غنية بالماء، وحسب الأبحاث الهيدروجيولوجية الأخيرة توصلت إلى أن منطقة تيوت تعد خزانا للمياه الجوفية.

اكتشاف رسومات صخرية منقوشة بتيوت

عندما وصلت القوات الفرنسية الاستعمارية التي كان يقودها الجنرال كافيناك(cavignac) إلى قصر تيوت في 24/04/1847م في نهمة استطلاعية، عثر جاكو فليكس على رسومات صخرية، واعتقد أنه الأول الذي اكتشفها، وأعلن أن تيوت تعد المحطة الأولى للرسومات الصخرية أو الصخور المنقوشة في منطقة الأطلس الصحراوي، ولكن في الواقع أن المكتشف الأول لهذه الصخور المنقوشة هم سكان القصر بدليل أنهم أطلقوا عليها إسم الحجرة المكتوبة، ولكن ما كان ينقصهم هو تفسير هذه الرسومات، وتحديد تاريخها وأسباب وجودها.

توجد الرسومات الصخرية بمنطقة تيوت على صخرة مساحتها 60م (20 * 3)،تقع على هضبة حجرية رملية ذات لون أحمر شمال القصر،وبعضها يقع على ضفة وادي تيوت،ويمكن للمرء مشاهدتها دون عناء أو جهد،فهي بارزة،وقد جاء في قول محمد الطاهر العدواني أن الرسومات الصخرية المنتشرة عبر الجبال والشعاب ومرتفعات الصحراء الكبرى الجزائرية قد عرفت محاولات عديدة لقراءتها،وتقديم تفسيرات تاريخية وحضارية لها من طرف العلماء الفرنسيين الذين اهتموا بها،ولا يمكن القول أنهم اكتشفوها،كما ينسبون هم ذلك إلى أنفسهم ،حيث أن من المعلوم أن مكتشفيها الحقيقيين هم سكان المنطقة الذين أرشدوهم إليها وقد شرع الباحثون الأثريون الفرنسيون في دراستها، وتوصلوا إلى نتائج تمثلت في أن تاريخ هذه الرسومات الصخرية بقصر تيوت تعود إلى العصر الحجري الحديث، وهي من نوع قفصي وهراني وهي لا تتجاوز الألف الثالثة قبل الميلاد .ويبدو أن ظاهرة الرسومات الصخرية ليست مقتصرة على قصر تيوت وإنما توجد في منطقة الأطلس الصحراوي بل تمتد إلى المغرب الأقصى،وإلى غاية مصر بل تجاوزت شبه الجزيرة العربية، مما يبين أن الحضارة في تلك الفترة كانت واحدة، ويؤكد العلماء والباحثون الأثريون هذه الوحدة الحضارية بين مختلف مناطق العالم العربي، وذكر في هذا الشأن مونت غومري وات”…هذا ولدينا اعتقاد بأن الظاهرة الفنية قد عمت في ذلك العصر عموم الصحراء الإفريقية والعربية على أرض الجزيرة.

وقد تم اكتشاف العديد من هذه الرسومات منتشرة من منطقة الصفا جنوب دمشق، ومن شبه الجزيرة العربية مما يساعد على تأكيد الوحدة الحضارية لهذه المنطقة.ويبدو أن هناك تشابه كبير في مضامين وأشكال وتقنيات الرسومات الصخرية في الصحراء الجزائرية وبين الرسومات الصخرية جنوب مصر من جهة، وبين الرسومات الصخرية في عموم الصحراء الكبرى من شواطىء البحر الأحمر إلى شواطىء المحيط الأطلسي والغالب على الظن أن أهالي قصر تيوت القدماء كانوا على اتصال مع شعوب المنطقة الممتدة من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، إلى الهجرة إلى وادي النيل ودلتاه.



ويؤكد هذا القول محمد الطاهر العدواني بقوله:أن كل ما نعرفه أن الأقوام الحجرية القديمة قبل العاترية وهم أقوام شمال إفريقية الصحراوية ومن ضمنها أقوام القفصية والوهرانية قد تجمعت منذ البداية للعيش على ضفاف وادي النيل.. ،وكان لهذا التجمع أسبابه المناخية أحيانا يتزايد الجفاف بالمنطقة، إن اختيار هذه الأقوام لوادي النيل ودلتاه كنقطة تجمع وتمركز يدخل فيه إعتبار الجو الدافىء والمناخ المعتدل طول السنة كعنصر أساسي بالمقارنة مع أجواء ومناخات المناطق الأخرى مثل مناطق جبال الأطلس،ذلك أن منطقة وادي النيل ودلتاه منطقة ذات مناخ شبه صحراوي مثل الأجواء والمناخات التي تعودت عليها تلك الأقوام الصحراوية).ومن ثمة يمكن القول أن الرسومات الصخرية بتيوت تعتبر جزءا من حضارة إنسانية واسعة، وليست رسومات صخرية ذات طابع محلي فقط.أجمع الأثريون أن الرسومات الصخرية بتيوت قام برسمها الانسان البربري،فالعنصر البشري المغربي القديم الذي واجهه الرحالة والكتاب الأوائل الفينيقيون و اليونان كان البربر.وكانت تحركات البربر تمتد عبر الصحراء الكبرى من الشرق إلى الغرب، وكان يغلب عليها الانتماء إلى عائلة اللغات الحامية المختلطة بالسامية.

قلاع و قصور ولاية النعامة محل بحث من طلبة الجامعات الجزائرية

وأمام تعدد مكنوزات ولاية النعامة الأثرية والسياحية تحولت منذ سنوات الى منطقة بحث من طرف طلبة الجامعات والباحثين، وفي هذا الشأن يؤكد الدكتور قوراري عيسى بخصوص الدلالات الدينية الملتمسة بقصور و قلاع ولاية النعامة أنها ترجع أصلا إلى منطقة عمان واليمن والصومال وشرقي إفريقية، وكانت تحمل معها تقاليدها الحضارية ولهجاتها وفنونها المختلفة، ويشير النص القرطاجي الذي كان يمثل تقريرا عن رحلة ملك القرطاجيين هانو إلى أجزاء من إفريقية فيما وراء مضيق جبل طارق إلى عناصر بشرية تعتبر من البربر، وكانوا لايزالون في ذلك الوقت في مرحلة العصر الحجري الحديث، ذلك لأن المغرب الداخلي الصحراوي والجبلي كان لاتزال تسكنه قبائل البربر، وظلت لحد مافي مرحلة العصر الحجري الحديث حتى العصر الروماني .وذهب بعض الأثريين أن الرسومات الصخرية قام بنقشها الرعاة النوبيين أواللوبيين،وقد احتملوا تاريخها فيما بين الألف الثانية أو الأولى قبل الميلاد، فيما ذكر أحد الباحثين المهتمين بالمنطقة أن قصور غرب الأطلس الصحراوي، قد بنيت من طرف قبائل البدو، ذات تعمير مستمر منذ القدم، حيث تعود المباني الأولى إلى نهاية العصر الحجري الحديث وبداية فجر التاريخ، إن البرابرة الجيتول قد اختار البعض منهم حياة البدو والترحال في الهضاب العليا وتضاريس الصحراء والأطلس الصحراوي، واستفادوا من وجود منابع المياه وخصوبة التربة التي تكونت في عهد البلاستوسين. ويلاحظ أن علماء الآثار الفرنسيين والباحثين الجزائريين لم يتمكنوا من تحديد أصول العناصر البشرية التي قامت بنقش هذه الرسومات على الصخور،ويبدو أن علماء الآثار الفرنسيين لم يفسروا هذه الرسومات الصخرية تفسيرا دينيا أو اجتماعيا، وإنما ركزوا في أبحاثهم على الجانب الكرونولوجي وعلى تقنيات الرسم،وعلى وصف الرسومات الموجودة،ولكن في الواقع هذه الرسومات كانت تعبر عن دلالات دينية واجتماعية وفنية،ربما كانت هذه الرسومات تدل على المعتقد الديني لتلك الأقوام،وعلى بداية التجمع البشري،واستمرار مرحلة الصيد،رغم وجود بقايا نباتية تدل على وجود الزراعة،وكانت تعكس كذلك تطور ذكاء الإنسان،والحياة الفنية في تلك الفترة،والتغير الثقافي وأيضا تعكس هذه الرسومات أنواع الحيوانات التي كانت موجودة في منطقة تيوت،ويلاحظ من خلال السهام التي كان يحملها الإنسان أنه كان في صراع مع هذه الحيوانات خاصة المفترسة كالأسود،فالرسومات الصخرية بتيوت تحتاج إلى دراسات معمقة وقراءات متعددة لفهم أبعادها الاجتماعية والدينية والفنية.

النعامة: ابراهيم سلامي