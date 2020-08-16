الباترونا تطلب “فيزا استثنائية” لدخول رجال الأعمال الأجانب إلى الجزائر

تزامنا وإجراءات رفع الحجر الجزئي المفروض في مواجهة تفشي فيروس “كوفيد 19” في الجزائر والتي تم الشروع بها أمس بشكل رسمي طالبت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل الحكومة بمنح تأشيرات استثنائية ورخص خاصة لرجال الأعمال الأجانب العاجزين عن دخول الجزائر، والمودعين ملفات مشاريع استثمارية تم التأشير عليها من طرف الحكومة، ويعجزون عن استكمالها اليوم، وأكدت الكنفيدرالية على لسان رئيسها بالنيابة ندير بلعباس “هذا الإجراء الاستثنائي هدفه حماية المشاريع وعدم تعليقها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تفشي كورونا عبر هذه الزيارات”، مضيفا “سنتطرق إلى الملف في لقاء الثلاثية نهاية الأسبوع”.