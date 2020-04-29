الانفجار ليس عملا إرهابيا

* توسيع صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع إجراء عادي

كشف رئيس حزب التحالف الشعبي النوفمبري قيد التأسيس، العقيد المتقاعد، عبد الحميد العربي شريف، أمس، أنه من المستبعد أن يكون الانفجار الذي حدث عين صالح مؤخرا، ناجم عن أي اعتداءات أو عمل إرهابي، وإلا لكانت وزارة الدفاع الوطني، قد أصدرت بيان توضيحي، بهذا الخصوص.

حيث أكد الخبير الأمني، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أن الدوي القوي الذي أثار هلع سكان عين صالح، والمدن المجاورة لها، يعود لحالتين لا ثالث لهما، وهما: إما الانفجار ناجم عن التخلص من متفجرات إرهابية، أو ذخائر و ألغام، وإما أن يعود لتمرينات الجيش الوطني الشعبي، سواء برا أو جوا من خلال مناورات عسكرية تكتيكية، من الممكن أن تكون اخترقت جدار الصوت، أحدثت ذلك الدوي المخيف، مشيرا بالمناسبة، أن مثل هذه الأمور، تدخل في إطار العمليات الروتينية، التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي، مثله مثل باقي شعوب العالم.

توسيع صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع إجراء عادي وروتيني

أما بخصوص تعديل مرسوم توسيع صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع، من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أفصح العقيد المتقاعد، أن التسيير الإداري لوزارة الدفاع من صلاحيات وزير الدفاع الوطني، الممثل في شخص رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا التعديل، جاء كتخفيف للأعباء الإدارية، المخولة له، مثلما جرت العادة مسبقا من خلال منح وكالة للأمين العام لوزارة الدفاع، للتوقيع على مختلف الأوراق الرسمية العادية الروتينية، والتنسيق مع رئيس الأركان الجيش الوطني، في الأمور الكبيرة والأكثر أهمية، مضيفا بأن هذا التعديل إجراء عادي روتيني، باعتبار أن رئيس الجمهورية الحالي، هو وزير الدفاع الوطني.

وتجدر الإشارة، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد عدل أمس المرسوم الرئاسي، الذي صدر بتاريخ 8 أفريل 2020، والذي يحدد صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، والذي صدر في العدد 24 من الجريدة الرسمية، و شمل المادة 4 من المرسوم السابق، والتي باتت تنص على أنه: “يخول الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في حدود صلاحياته، وبالموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات، وبالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي”، وذلك بعدما كانت المادة في المرسوم الصادر بتاريخ 8 أفريل الجاري، تنص على أنه: “يخول الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات”.

مريم خميسة