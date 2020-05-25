الانطلاق في في فسخ صفقات علي حداد

* التحقيق في عمليات نصب واحتيال جديدة على شركات دولية

باشرت سلطات الأشغال العمومية والشباب والرياضة والعديد من القطاعات الأخرى في إجراءات فسخ عقود شركة علي حداد وإلغاء العقود التي تربطها مع مجمع “ETRHB” الذي أعلن فشله في انجاز المشاريع المتعاقد بشأنها وتم استغلالها لسلب الأموال لاغير، مع الانطلاق في تحقيقات جديدة تخص النصب والاحتيال ، التصريح الكاذب ، وتهديد مصالح الدولة من خلال تقديم تصريحات وإدلاءات كاذبة.

كانت البداية من مشروع ملعب تيزي وزو بعد فشل مجمع حداد وشركة المناولة التركية إتمام المشروع ، وإقامة قنابل كارثية تخص سوء الأشغال التي كشفتها التقارير التي أعلن عنها وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للمشروع خلال الأسبوع الماضي ،كما باشرت مديرية الأشغال الجلفة بإلغاء صفقة ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الجلفة والأغواط على مسافة 177.5 كلم والذي انطلق منذ سنة 2015 ولم ينته لحد الآن وقدر غلاف بقيمته 1600مليار وانطلقت تحقيقات حول التزوير في منح الصفقة لحداد رغم أنها لم ترسو عليه ، من جانب اخر تم سحب مشروع السكة الحديدية الرابط مابين غليزات ـ تيارت ـ تيسمسلت بعدما فشل شركة حداد والشركة الهندية المناولة في انجاز المشروع ،الذي تلقت شركة حداد جزء هام من أمواله ، نفس الوضع يشهده خط السكة الحديدية المزدوج الرابط ما بين تلمسان والحدود الغربية بعدما تبين أن شركة حداد سبب تأخره بعدما نصبت في مناولتها على شركة اسبانية وبعدها شركة تركية ما جعل الجزائر مهددة باللجوء التي التحكيم الدولي، كما تم سحب مشروع الطريق الساحلي الذي لم ينجز منه سوى بضعة كيلومترات بالمنطقة الغربية وتلقت الشركة أموال أكثر من جزء دون انجاز.

من جانب آخر تبين أن شركة حداد نصب على الشركات المناولة الأجنبية منها اسبانية ، تركية وهندية والتي أصبحت تطالب بمستحقاتها التي نهبها مجمع حداد الأمر الذي سيحرك ملفات كبيرة في هذا المجال والتي قد تعصف بإطارات مالية وأخرى بوزارات كبرى في ملفات فساد جديدة.

محمد بن ترار