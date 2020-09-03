الانطلاق الرسمي لقافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة في مناطق الظل

تم اليوم الانطلاق الرسمي للقافلة الطبية متعددة التخصصات لفائدة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة في مناطق الظل، والمنظمة من طرف الشبكةالجزائريةللشباب تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبمساهمة ومرافقة عديد الهيئات والمؤسسات على غرار مجمع_سياحة_فندقة_وحمامات_معدنية HTT و الديوان_الوطني_الجزائري_للسياحة ONAT، ممثلين ل وزارة_السياحة_الصناعة_التقليدية_والعمل_العائلي ومشاركة مختلف الجمعيات المحلية، للتكفل بالساكنة في البلديات المعزولة، واستجابة للكثير من طلبات المرضى الذين تعذرت متابعتهم الطبية في مختلف الاختصاصات منذ عدة أشهر تفاديًا لذهابهم الى المراكز الصحية خوفا من وباء كورونا ووضعهم الاجتماعي الذي لا يسمح لهم بالمتابعة لدى العيادات الخاصة.

تعرف هذه القافلة مشاركة عشرات الأطباء و الممرضين و المرشدين المتطوعين، وتتضمن فحوصات طبية عامة وخاصة في مجال الطب العام، طب القلب، السكري، الأمراض الداخلية، طب العيون، طب الأطفال، طب الأمراض الصدرية، وكذا حملات تحسيس وتوزيع مستلزمات طبية ووسائل الحماية والوقاية على مستحقيها من المواطنين أو السلك الطبي في هذه المناطق.