الانتقادات تلاحق دوما بسبب الخيارات التكتيكية

نجح فريق شباب بلوزداد في تحقيق الأهم ووضع قدما في الدور السادس عشر من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا بعد الانتصار الثمين الذي سجله على حساب ضيفه النصر الليبي في المباراة التي جمعت الفريقين سهرة أول أمس على ملعب 5 جويلية وانتهت بثنائية نظيفة لممثل الجزائر، والذي يعول كثيرا على الذهاب بعيدا في المنافسة القارية في نسختها الحالية، وفي هذا الصدد برز بشكل لافت المستقدم الجديد البنيني كوكبو الذي برهن أنه أفضل صفقات الشباب خلال المركاتو الصيفي المنقضي وهو الذي ساهم في الانتصار بفضل تسجيل هدف إلى جانب زميله شمس الدين نساخ، أين وقع الهدف الثاني بألوان النادي العاصمي بعدما كان افتتح عداده التهديفي في مباراة كأس السوبر أمام اتحاد العاصمة وقادهم إلى التتويج باللقب، حيث نال اللاعب الثناء والمديح واعتبر أحد أفضل الصفقات الإفريقية في بطولتنا الوطنية رغم أن الموسم لجديد في بدايته فقط ولم يمر سوى مباراتين فقط، في انتظار أن يقدم المزيد مع مرور اللقاءات.

ورغم الفوز الذي سجله لاعبو تشكيلة أبناء “العقيبة”، إلا أن المدرب الفرنسي فرانك دوما تلقى انتقادات لاذعة عقب الأداء غير المقنع الذي قدمه أشباله على مدار اللقاء، وذلك بعد التغييرات التي أحدثها على التشكيلة الأساسية مقارنة بتلك التي خاضها في كأس السوبر والتي بلغت خمسة تغييرات، حيث فضل دوما منح ال-رصة إلى الحارس مرباح الذي لعب أساسيا على حساب توفيق موساوي رغم الأداء الكبير الذي قدمه الأخير أمام اتحاد العاصمة، إلى جانب ذلك أقحم نغومو أساسيا رغم أنه ضيع جزءا من الفترة التحضيرية للموسم الجديد، واستبعد اللاعب سويبع من قائمة اللقاء رغم أنه أكثر جاهزية من المعني، ويحسب ضد المدرب إشراك حسين سالمي أساسيا رغم انه عائد من إصابة وهو ما جعله يتلقى إصابة جديدة، ووقفنا في اللقاء على تغيير مركز اللاعب دراوي الذي انتقل إلى اللعب في الرواق الأيسر الذي لم يجد معالمه فيه مقابل اللعب في مركزه بالرواق الأيمن وقام بالتضحية باللاعب سمير عيبود.

تحاليل سلبية لباكير ويندمج هذا الأسبوع في التدريبات

سياق منفصل، يباشر المستقدم الجديد للنادي البلوزدادي إسلام باكير التدريبات رفقة فريقه اليوم تحسبا لحصة الاستئناف، أين أجرى اللاعب فحوصات طبية “PCR” للكشف عن فيروس كورونا وجاءت سلبية بعدما قدم المعني من تونس أين كان ينشط رفقة نادي الصفاقسي، حيث ينتظر أن يخضع إلى برنامج تدريبي خاص رفقة المحضر البدني بسبب التأخر في لياقته البدنية وتباين في التحضيرات مقارنة ببقية التعداد.

عيشة ق.