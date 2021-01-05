الامام الجزائري يقدم خطابا راقيا بفرنسا

اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن خطاب الإمام الجزائري أعلى وأرقى خطاب ديني بفرنسا كونه يبلغ رسالة الإسلام والوسطية وذلك بشهادة السلطات الفرنسية

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي الثلاثاء وفي تصريح للصحافة عقب إشرافه على انطلاق مسابقة انتداب الإطارات من الائمة لتأطير الشأن الديني لدى مسجد باريس, بدار الإمام بالمحمدية أن الناجحين في هذا الاختبار سيخضعون لمرحلة تدريبية في مخبر اللغات الذي كان حصيلة التعاون بين الجزائر والسلطات الفرنسية لتقوية قدرات الأئمة مما يمكنهم من تبليغ رسالة الجزائر والإسلام والوسطية والمحبة مضيفا في هذا السياق انه بشهادة السلطات الفرنسية فان خطاب الإمام الجزائري هو أعلى وأرقى خطاب في منابر المؤسسات المسجدية بفرسنا

وذكر الوزير بلمهدي أن هذا الامتحان الذي يشارك فيه حاليا 105 إطار للترشح إلى63 منصب إمام أستاذ وإمام أستاذ رئيسي وكذا إمام مدرس, سبقه امتحان كتابي شارك فيه في البداية 538 مترشح على المستوى الوطني موضحا أن هذا الاختبار الشفوي يمر عبر لجنتين ألا وهما اللجنة الخاصة بالقرآن الكريم واللجنة الخاصة بالثقافة العامة وباللغة الفرنسية باعتبار أن الأئمة سيخاطبون الناس, كما قال, بهذه اللغة وأشار بالمناسبة, أن عهدة بعض الأئمة في فرنسا كان يفترض أن تنتهي في شهر أكتوبر إلا أن الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا وغلق المجال الجوي, تم تمديد عهدتهم مرتين بمعدل ثلاثة أشهر لكل واحدة لكي لا يتركوا منابرهم شاغرة في هذا الجامع المرجع الأول في فرنسا بل في أوروبا كلها من الناحية الدينية.

باية ع