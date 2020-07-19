الاقتصاد..ماذا بعد التعويض عن الضرر

بقلم احسن خلاص

بفتحها ملف التعويض عن الخسائر التي لا يزال يخلفها انتشار فيروس كوفيد 19 منذ خمسة أشهر تكون الحكومة قد دخلت في معركة جديدة ليست في غنى عنها للحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الإنتاجي والخدماتي والإنجازي وحمايته من الانهيار التام الذي سيفتح لا محالة جبهات نارية تهدد السلم الاجتماعي في خريف هذا العام.

تنتقل السلطة، من خلال تفكيرها في إنشاء هيئة وطنية لتقييم انعكاسات كوفيد 19 على المؤسسات الاقتصادية وقدراتها الإنتاجية، من الخطاب المطمئن الذي دأب الرئيس عبد المجيد تبون على بثه منذ مارس الماضي إلى الفعل والتجسيد في الوقت الذي لا تزال الجائحة مستفحلة وتخلف المزيد من الإصابات وتشل قطاعات واسعة وتكبح الطلب والاستهلاك وتقلصه إلى الحد الأدنى من الضروريات مثل المواد الغذائية والفلاحية.

لا أحد يدري لحد الآن ما هي المعايير التي ستعتمدها هذه الهيئة لتقييم خسائر هذه أو تلك من المؤسسات، وما أكثرها، وما هي الأدوات التي ستوظفها في عمليات التحري أمام احتمال ظهور حالات مزيفة لمؤسسات مالية. ولا شيء بزغ عما إذا كان اهتمام الهيئة سينصب على قطاعات دون غيرها أو أنها ستطبق المعايير ذاتها على جميع القطاعات دون تفاوت أو استثناء.

غير أن خطاب الوزير الأول عبد العزيز جراد أثناء تنصيب هذه الهيئة قد حدد ولو بشكل مقتضب بعض المعالم عندما بين ما ترمي إليه الدولة من هذه العملية وهو الحفاظ على القدرة الإنتاجية وحماية العمال. غير أن التقييم الشامل للضرر الذي أحدثه كوفيد 19 قد يظهر أن الهوة أعمق مما قد تتصوره هذه المقاربة إذا ما نظرنا إليه بمنظور سياسي يتجاوز المقاييس الاقتصادية البحتة. فإذا كانت الحكومة ترمي إلى إنقاذ الآلة الإنتاجية فإن هذه الأخيرة قد لا تمثل نسبة معتبرة من حجم الضرر الذي شمل جميع القطاعات وأصاب في مقتل قطاعات النشاط الصغيرة والموازية بالدرجة الأولى وهي قطاعات تمثلها فئات عريضة وتقتات منها مئات الآلاف من العائلات.

لن تكون مهمة الهيئة الجديدة سهلة أمام غياب قاعدة إحصائية دقيقة لقطاعات النشاط الاقتصادي خارج ما يمكن أن يزود به المركز الوطني السجل التجاري أو المديرية العامة للضرائب أو بدرجة أقل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، هذا الأخير أطلق استبيانا على موقعه الإلكتروني لاستطلاع حجم الأضرار التي أصابت المؤسسات قصد صياغة جدولة جديدة لتسديد المستحقات.

غير أن الوضع المزري الذي يوجد فيه النشاط غير المصرح به بين الاختلالات التي تميز الهيكلة الاقتصادية الوطنية أمام نزوع السلطات خلال سنوات عدة إلى مقايضة السلم الاجتماعي بأي ثمن. وها نحن الآن أمام إشكالية صعبة وشائكة لا تتوقف عند صعوبة إحصاء الاقتصاد الموازي فحسب بل تتعداه إلى شرعية تعويضه وهو الذي ظل في الخط الخلفي دون أدنى مساهمة في دعم خزينة الدولة. ولن تجد الدولة من سبيل قويم لتعويض خسائر النشاطات الموازية، إذ لا ينطبق عليها الإعفاء الضريبي ولا التأميني كما لا يمكن أن ينطبق عليها القرض إلا إذا قرر أصحابها الدخول إلى عالم المؤسسات بما يفرضه من تبعات وانعكاسات على القناعات السابقة بما فيها القناعات الدينية مع نزوع فئات عريضة إلى الابتعاد عن التعاملات البنكية والضريبية والتأمينات من منطلق عدم تطابقها من الشرع الإسلامي.

سبق للرئيس تبون أن عبر عن استعداده لصرف مليار دولار ضمن عملية محاربة انتشار الفيروس على جميع المستويات من منطلق أن صحة الجزائريين لا تقدر بثمن. لكن هذا المبلغ، بقدر ما طمأن المجتمع، فقد أسال لعاب الكثير من الطفيليين المنتسبين زورا إلى النشاط الاقتصادي وصار الجميع ينتظر كما انتظر ذلك الشاعر الذي قال:

انا لنرجو ما إذا الغيث أمطرنا

من الخليفة ما نرجو من المطر

لاسيما وأن وزير المالية قد أعلن أن الدولة قد رصدت إلى هذه اللحظة أكثر من 65 مليار دينار لمواجهة الكوفيد، فضلا عن أن عمليات جمع تبرعات المواطنين بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية مستمرة ومبالغها لا تزال في تصاعد. غير أن تشكيل هذه الهيئة يظهر مدى حرص الدولة على التوفيق بين البعد التضامني والاجتماعي للدولة وواجب ترشيد النفقات العمومية وإدراجها ضمن سياسة تنشيط فعالة وهادفة تتجاوز التعويض من أجل التعويض وقد تكون العملية التضامنية فرصة لإدماج النشاط الموازي في حظيرة الاقتصاد الرسمي العائد بالفائدة على الخزينة العامة من جهة وحض المؤسسات الناشطة إلى اللجوء مستقبلا إلى التأمين الشامل ضد الحالات الاستثنائية الناجمة عن الكوارث والأوبئة.

وبغض النظر عن الموازنة بين إمكانيات نجاح المبادرة الحكومية للتعويض من احتمالات فشلها جزئيا أو كليا فإن الضرر الذي أصاب النشاط ليس ماديا فحسب فهو معنوي بامتياز، فبالكاد يجري التفكير في عملية انتقالية من اقتصاد الريع والتوزيع إلى اقتصاد إنتاجي حقيقي تأتي هذه الجائحة لتعيد العداد إلى الصفر ريثما تمر هذه المأساة وتثبط العزائم وتعيق الجهود لإرساء هيكلة جديدة للاقتصاد فبعد عقبة الفساد ها هي عقبة الكوفيد قائمة ومرشحة للاستمرار لمدة غير معلومة وقد تمتد آثارها السلبية لسنوات. غير أنه لا يحق لنا أن نقف أمامها موقف المتفرج فالأزمات تلد الهمم والعبقرية تكمن في تحويل الأزمات إلى فرص.