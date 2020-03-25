بلقم : محمد بن ترار

تعيش الولايات الغربية للوطن حملة كبيرة من التضامن والتأخي وتوزيع الاعانات والدعم على العائلات المعوزة للتصدي لوباء كرونا الذي اجتاح المنطقة ، حيث تجند مئات الشباب المنضوي تحت لواء الكشافة الاسلامية والجمعيات للقيام بحملات التعقيم والتطهير للتصدي للوباء في حين باشرت جمعيات اخرى وتحت لواء ائمة المساجد في جمع المؤن لدعم الفئات الهشة .

ففي وهران تطوع المئات من الشباب برفقة رئيس لجنة الوقاية والامن للمجلس الولائي من اجل تطهير الاحياء وتعقيمها فيما تطوع العشرات من رجال المال واصحاب المحلات والملبنات والمخابز بتوفير المواد الغذائية لدعم الفئات الهشة ، وبتلمسان تجندت الجمنعيات وفرق الكشافة الاسلامية في تطهير الاحياء وتعقيمها وجمع المؤن للعائلات الفقيرة في حين تكفلت ملبنة المروج بسبدو بتوفير الحليب مجانا في الوقت الذي تكفل احد الفلاحين بالتصدق بمخزونه من البطاطا بعشرات القناطير ، أـما بسيدي بلعباس فلم تختلف الظاهرة فقد تم تطهير الشوارع وتعقيمها وتجند الاف الشباب للعملية في حين تطوع مصنع المواد الطبية في توفير الكمامات والمطهرات لكافة العمال بولايات الغرب ، فيما تكفل صاحب ملبنة حاسي زهانة بتوفير الحليبب مجانا ، نفس الاوضاع شهدتها مدينة سعيدة وكذا معسكر وغليزان وشلف وتيارت وعين تموشنت ومستغانم ما يؤكد مدى تلاحم المجتمع الجزائري في المحن ، حيث يستطيع ان يصنع المعجزات ويتجاوز كل المحن وكان وبااء كرونا حيى التضامن ما بين المجتمع وجنده للتكافل فيما بينه .