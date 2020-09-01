الافلان يتحدى ويراهن على قاعدته الشعبية

وزع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، مساء اليوم، المهام على أعضاء المكتب السياسي الذي صادق عليه أعضاء اللجنة المركزية يوم السبت.

وقال بعجي في إجابته على أسئلة الصحفيين على هامش الحدث بمقر الحزب في حيدرة، إن جبهة التحرير الوطني تتعرض لحملة ممنهجة من طرف جهات وأطراف تختلف معها إيديولوجيا وحتى مع بيان أول نوفمبر، متابعا: “نحن نوفمبريون ونحن من صنع أول نوفمبر”.

وتحدى الأمين العام للأفلان هذه الأطراف التي لم يسمها قائلا: “انتظرونا في الاستحقاقات القادمة وسترون بريق الأفلان في الاستفتاء الشعبي”.

ويرى المتحدث وجود مناورة من خلال الترويج لحل البرلمان من أجل المساس بالأحزاب وإثارة البلبلة، وأوضح في هذا السياق: “الرئيس تبون وعد منذ أول يوم لإنتخابه بتنظيم إنتخابات مسبقة وليس حل البرلمان”.