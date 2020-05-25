الافلان: صراع محتدم بين “الحرس القديم” والشباب على أمانة الحزب

محمد بلعليا: تنظم جبهة التحرير الوطني نهاية الاسبوع الجاري دورة اللجنة المركزية، حيث ينتظر أن يتم انتخاب امين عام خلفا للأمين العام السابق، محمد جميعي، المتواجد في السجن.

ومعروف أنه منذ ايداع جميعي الحبس، يقود الحزب بالنيابة علي صديقي.

وستكون مهمة القيادة الجديدة للحزب تسيير فترة محددة حتى انعقاد المؤتمر الحادي عشر وضبط موعده ولجنة تحضيره.

وتأتي هذه الدورة لإنقاذ الحزب من “لبس” قانوني، بعد نهاية فترة الخمس سنوات والتي تتطلب عقد المؤتمر، حيث ان انعقاد الدورة يأتي خارج الأطر القانونية، وقد يلجأ المجتمعون الى تبرير ذلك بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها جائحة كورونا.