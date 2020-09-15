الاعتداء على امراة وحرق منزلها ببلعباس

تمكنت أعوان الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من الإطاحة بحماعة أشرار تتراوح أعمارهم بين ال25 وال40 سنة قاموا بسرقة باقتحام مسكن سيدة و الاعتداء عليه متبوع بحرقهم لإخفاء جريمتهم .

العملية وحسب بيان الدرك الوطني جاء بعد شكوى تقدمت بها الضحية إلى مصالح الدرك بعد تعرضها للاعتداء المتبوع بحرق المنزل من قبل مجموعة أشرار و التي تمكن أعوان الدرك من توقيفهم تباعا بفعل خطة محكمة تكللت بتوقيفهم تباعا مع حجز أسلحة بيضاء ، حيث تبين إنهم أقاموا جملة من الاعتداءات وزرعوا الرعب في المدينة.

محمد بن ترار