الاعتداء على امراة وحرق منزلها ببلعباس

تمكنت أعوان الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من الإطاحة بحماعة أشرار تتراوح أعمارهم بين ال25 وال40 سنة قاموا بسرقة باقتحام مسكن سيدة و الاعتداء عليه متبوع بحرقهم لإخفاء جريمتهم .
العملية وحسب بيان الدرك الوطني جاء بعد شكوى تقدمت بها الضحية إلى مصالح الدرك بعد تعرضها للاعتداء المتبوع بحرق المنزل من قبل مجموعة أشرار و التي تمكن أعوان الدرك من توقيفهم تباعا بفعل خطة محكمة تكللت بتوقيفهم تباعا مع حجز أسلحة بيضاء ، حيث تبين إنهم أقاموا جملة من الاعتداءات وزرعوا الرعب في المدينة.
محمد بن ترار
تمكنت أعوان الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من الإطاحة بحماعة أشرار تتراوح أعمارهم بين ال25 وال40 سنة قاموا بسرقة باقتحام مسكن سيدة و الاعتداء عليه متبوع بحرقهم لإخفاء جريمتهم .