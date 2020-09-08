الاطاحة بعصابة المنازل وحجز كميات هامة من المسروقات ومركبة بعين تموشنت

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت الإطاحة بجمعية إجرامية متكونة من 04 أشخاص من بينهم فتاتين يحترفون السرقة بالسطو على المنازل أين قام أفرادها بعدة سرقات بكل من ولاية عين تموشنت وولاية تلمسان وتمتد الى غاية وهران باستعمال الكسر واستحضار مركبة .

العملية جاءت إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا ، الذي تعرض منزله للسرقة ، لتباشر مصالح الامن التحقيق و التحري في القضية حيث أنه بعد معاينة مسرح الجريمة و رفع القرائن و الأدلة من طرف عناصر الشرطة العلمية و بالإستعانة بكافة الإمكانيات العلمية و التقنية المسخرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم وبعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص إلى مدينة وهران تم توقيف ثلاثة من أفرادها على متن مركبة من نوع رونو كليو من بينهم إمرأة ويتعلق الامر بكل من “ب ح” 36 سنة ، “ب م أ”30سنة و”ب ف” 25 سنة وبحوزتهم معدات كانت تستعمل في عملية السرقة ، وبموجب ثلاثة أذونات بالتفتيش وتمديد الإختصاص الصادرين عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت تم تفتيش مساكنهم اين كانت النتائج ايجابية بحجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر و الأبيض ، مبلغ مالي يقدر بـ 150 مليون و 550 ألف سنتيم إضافة الى 139 قرص مهلوس و معدات ولوازم كهرومنزلية عملية التحقيق مع المشتبه فيهم أفضت إلى تحديد هوية شريكتهم الرابعة التي تبقى في حالة فرار. وبتقديم الموقوفين أمام السيدوكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت أين صدر في حقهم أمر إيداع مع اصدار امر بالقبض في حق المتهمة الرابعة

محمد بن ترار