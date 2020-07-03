كانت توهمهم بمساكن ومناصب عمل مقابل المال

الاطاحة بعجوز وموظف سابق نصبت على أكثر من 300 ضحية وسبلتهم 3ملايير و40 مليون بوهران

تمكنت عناصر الامن الحضري التاسع بوهران من الاطاحة بشبكة اجرامية تمتهن النصب على المواطنين وسلبهم اموالهم مقابل الاستفادة من سكنات ومناصب شغل وهمية .

الشبكة حسب مصادر امنية تتكون من موظف سابق بدائرة وهران في ال61 من العمر وسيدة في ال59 واللذان كان ينصبان على المواطنين وسلبمهما حوالي 3ملايير و40 مليون سنتيم ، حيث تبين ان الزوجة كانت تستغل الماتم والاعراس والحفلات للنصب على المواطنين مدعية ان زوجها اطار سامي في الدولة وبعد كثرة شكاوي الضحايا تم ابلاغ وكيل الجمهورية واستصدار امر تفتيش منزل المتهمة اين تم حجز 295 ملف خاص بالسكن لضحاياها و104 نسخة من بطاقة هوية و17دفتر عائلي و22صورة فوتوغرافية ودفاتر بنكية بالاضافة الى 50000دج و450 اورو كما تم الوصول الى شريكها الذي كان يشغل موظف سابق بدائرة وهران ولاتزال التحقيقات جارية مع الموقوفان وضحاياهم للوصول الى تفاصيل الملفات .

محمد بن ترار