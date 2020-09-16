الاطاحة بصاحب وكالة لكراء السيارات زور عقد موثق للحصول على سجل تجاري بمستغانم

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية مستغانم شخص من معتادي الإجرام مختص في تزوير الوثائق وتقليد اختام الموثقين لاقامة ملفات السجيلات التجارية والفيزا وغيرها من المكلفات الادارية فيما يبقى شريكه في حالة فرار .

القضية وحسب خلية الامن تتعلق بشخص يبلغ من العمر 51 سنة ويقيم بمستغانم والذي تم ايقافه ومتابعته بجناية التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية وجنحة تقليد واستعمال ختم لطابع تابع للسلطة. وجاءت القضية بناء على شكوى مقدمة من طرف الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بالولاية الذي اكتشف تزوير في عقد موثق كان ضمن ملف تم تقديمه للحصول على قيد ثانوي للسجل التجاري وبعد التحقق من صحة العقد المستخرج من مكتب الموثق تبين أن الختم الموضوع على الوثيقة لا يخص الموثق بل مقلد، بالإضافة إلى طريقة تحرير العقد من حيث الشكل مخالفة تماما للمقاييس المعمول بها في تحرير مثل هذه العقود وبالتحقيق مع الموقوف كشف عن شريكه الذي يعد المشتبه فيه الرئيسي وقد ورطه في قضية التزوير واستعمال المزوّر للحصول على سجل تجاري لمزاولة نشاط خاص بكراء السيارا ليتم غلق محله واحالة المف على القضاء

محمد بن ترار