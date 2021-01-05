الاطاحة بشبكتان لتزوير العملة بين تلمسان وسيدي بلعباس وحجز 150 مليون سنتيم

تمكنت عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالدرك الوطني بسيدي بلعباس وكذا عناصر الامن الوطني ببلدية بني بوسعيد من الاطاحة بشبكتين لتزوير العملة الوطنية متكونة من ثلاثة اشخاص وحجز أكثر من 150 مليون مزورة ، وذلك اثر عمليتين منفصلتين بكل من سيدي بلعباس وتلمسان. العملية الاولى قامت بها عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالدرك الوطني بسيدي بلعباس اين أوقفت عنصران يبلغان 25 و30 سنة من العمر من شبكة تنشط بين تلمسان وسيدي بلعباس وتمتهن تزوير العملة كانا على متن مركبة محملة بمبلغ مالي مزور قدر ب150 مليون سنتيم ، اما العملية الثانية فقامت بها عناصر أمن دائرة بني بوسعيد التابع لأمن ولاية تلمسان اين تم توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 27 سنة بحوزته أوراق نقدية مزورة تمثلت في 03 أوراق نقدية من فئة 2000 دج بمجموع 6000 دج ، ليتم تحويل الشخص المشتبه فيه إلى مقر الامن وبعد إستكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي قدم الموقوف بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية الذي أمر بوضعه الحبس المؤقت . محمد بن ترار