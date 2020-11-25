الاطاحة بشبكة لترويج المهلوسات وحجز 2146 قرص مهلوس بعين تموشنت
في عملية نوعية لمصالح أمن دائرة العامرية
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة العامرية أقصى شمال ولاية عين تموشنت تموشنت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في نقل و المتاجرة في المؤثرات العقلية أين تم توقيف ثلاث من أفرادها تتراوح اعمارهم بين 18 و35 سنة و حجز كمية مقدرة بـ 2146 قرص مهلوس بالاضافة الى مركبتين .
العملية جاءت بعد تفطن عناصر أمن الدائرة إلى وجود تحركات مشبوهة لأفراد الشبكة لحظات قبل بداية تطبيق إجراءات الحجر الجزئي المنزلي مستغلين ذلك في تهريب الممنوعات، وبعد تفعيل العمل الإستعلاماتي و إجراءات التحري تم توقيف أفراد الشبكة في حالة تلبس بالمخرج الغربي للمدينة و هم بصدر استلام كمية الأقراص المهلوسة يتعلق الأمر بكل من:”ع ب م ” 35سنة و “ط إ” 32سنةو ” ط.س أ” 18سنة,أين أسفرت المهمة عن حجز 2146 قرص من نوع بريقبالين ، بالاضافة الى مركبتين تستعمل في نقل السموم ، خمس هواتف نقالة اضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ80000 دج.
محمد بن ترار